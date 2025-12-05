Madagascar: Le mouvement GenZ lance une web TV

À Madagascar, la Génération Z continue de faire entendre sa voix. Après les manifestations de septembre dernier contre le coût de la vie et pour plus de transparence dans la gestion publique, le mouvement lance GenZ TV, une chaîne en ligne pour informer et mobiliser sa génération. L'objectif est de donner directement la parole aux jeunes et de rapprocher l'actualité de leur quotidien.

L'annonce a été faite sur le compte Instagram du mouvement mardi 2 décembre. Sur YouTube, il sera désormais possible de décrypter l'actualité malgache à travers le regard des jeunes.

Pour Mihary Rakotondravelo, porte-parole du mouvement, cette chaîne permet surtout de s'émanciper de certains codes des médias traditionnels : « Ici à Madagascar la plupart des médias traditionnels appartiennent à des personnes affiliées à la politique que nous voulons changer à travers le mouvement. C'est dans ce sens-là que nous nous positionnons à travers les réseaux ou récemment à travers la chaîne Youtube ».

Fracture numérique

Mais ce nouveau média soulève aussi des questions, notamment hors de la capitale. La fracture numérique risque d'exclure une large partie de la jeunesse en milieu rural, notamment dans le sud du pays. Un point essentiel selon Solofo Randrianja, historien à l'université de Tamatave : « Le noyau actif de la GenZ me semble peu enraciné dans les réalités rurales malgaches. Tananarive n'est pas Madagascar. Si vraiment ils cherchent une refondation de la société malgache, des sociétés malgaches, il faut passer par le monde rural », dit-il.

À Madagascar, près de 19 millions de personnes vivent hors des villes. Aujourd'hui, seulement 20 % des Malgaches utilisent Internet, ce qui place GenZ TV dans un contexte de couverture numérique encore limitée.