Sénégal: Pape Djibril Fall déplore l'insuffisance des moyens alloués au secteur public de l'information

Dakar — Le député non-inscrit Pape Djibril Fall a déploré, jeudi, à Dakar, l'insuffisance des moyens alloués par l'État aux entreprises du secteur public de l'information, l'Agence de presse sénégalaise (APS), Le Soleil et la RTS.

"Je pense qu'on doit faire en sorte qu'ils (les médias du secteur public) aient les moyens de faire leur travail. C'est aussi cela la souveraineté", a soutenu l'ancien journaliste du groupe Futurs médias (privé).

Il intervenait au débat parlementaire consacré à l'examen du budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Le député dit considérer comme une "erreur" le fait de confier ces entreprises à des journalistes. "Ces médias doivent être confiés à des gestionnaires par des appels à candidatures", a-t-il soutenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pape Djibril Fall, journaliste de formation, déplore qu'ils soient dirigés par des journalistes.

Il a exhorté le gouvernement à doter les entreprises du secteur public de l'information des ressources nécessaires à l'exercice de leur mission.

"La situation qu'elles vivent actuellement porte atteinte à la souveraineté informationnelle du pays", a relevé le parlementaire.

L'APS, l'une des premières agences de presse d'Afrique francophone, est confrontée à un déficit criant de moyens, de voitures surtout, selon lui.

"Il n'y en a pas dans les autres régions", en dehors de Dakar, a-t-il dit en parlant de voitures pour l'APS.

"Depuis 2022, j'interpelle le gouvernement sur la situation de l'APS, mais rien n'a changé", a déclaré Pape Djibril Fall en présence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

Il affirme que les agences de presse appartenant aux États sont souvent dotées de suffisamment de moyens. "Dans tous les pays, l'agence de presse nationale est dotée de moyens suffisants. En tant que grossiste de l'information, elle rend crédible l'information gouvernementale."

Le parlementaire soutient que l'Agence de presse sénégalaise et Radio Sénégal sont "les parents pauvres" du secteur public de l'information.