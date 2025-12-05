Sénégal: L'ambassadeur des Émirats arabes unis à Dakar rappelle les fondements de la politique étrangère de son pays

Dakar — L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, Saeed Hamdan Al Naqbi, a rappelé, dans un entretien avec l'APS, à l'occasion de la Fête nationale émiratie, les principes fondateurs de la politique étrangère de ce pays du Moyen-Orient, à savoir le dialogue, l'ouverture, la coopération, le respect du droit international, ainsi que la complémentarité de la paix et du développement.

"Les Émirats arabes unis mènent une politique étrangère [...] fondée sur le dialogue, l'ouverture et la coopération. Le pays place les principes de bon voisinage, le respect du droit international et le multilatéralisme au cœur de ses actions à l'international", a dit M. Al Naqbi, à l'occasion de la Fête nationale de son pays, qui a lieu le 2 décembre de chaque année.

"Les Émirats arabes unis sont convaincus que la paix et le développement sont complémentaires pour bâtir un monde plus juste et plus stable", a-t-il ajouté, affirmant que le pays a pris de nombreuses initiatives en faveur du renforcement de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la sécurité dans le monde.

Son ambassadeur au Sénégal signale que "cette vision se traduit par des initiatives novatrices, qui ont renforcé la position des Émirats arabes unis comme havre de paix, de diversité et de vivre-ensemble".

C'est la vision du premier président et "père fondateur" du pays, Zayed ben Sultan Al Nahyane (1918-2004), a-t-il dit.

"C'est un moment solennel pour célébrer une patrie qui a su bâtir, en un temps record, un modèle de développement exceptionnel, en faisant figure de référence mondiale en matière de progrès, de bien-être et de transformation", a souligné Saeed Hamdan Al Naqbi.

S'agissant des relations de son pays avec le Sénégal, l'ambassadeur émirati rappelle qu'elles sont fondées sur l'amitié", la "coopération", la "solidarité" et l'intérêt commun", et datent de "plus de cinquante ans".

Les Émirats arabes unis et le Sénégal entretiennent "des relations solides, dynamiques et multiformes", ce qui se traduit par des visites officielles de haut niveau entre les deux pays, "un partenariat économique en constante évolution, un cadre juridique fort de 30 accords et un mémorandum d'entente", a-t-il affirmé.

Saeed Hamdan Al Naqbi a évoqué "la volonté ferme des Émirats arabes unis de soutenir l'Agenda national de transformation 'Sénégal 2050"', le programme de développement que met en oeuvre le gouvernement sénégalais.

Il affirme que ce soutien se manifeste dans divers "secteurs stratégiques", où des "projets structurants" sont mis en oeuvre, "conformément aux conclusions de la dernière visite officielle, à Abu Dhabi, du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko".

"Nous osons espérer que le Sénégal, à travers le New Deal technologique, saura tirer profit de cette grande opportunité pour moderniser les infrastructures numériques, soutenir l'innovation et accompagner les startups locales", a dit M. Al Naqbi.

Le New Deal technologique est un programme du gouvernement sénégalais visant à garantir la "souveraineté numérique" du pays, la "digitalisation des services publics", le "développement de l'économie numérique", etc. L'un de ses objectifs est de former 100 000 diplômés, d'ici à 2034.

En septembre dernier, la société Shamsia Dubaï a signé une convention-cadre de partenariat avec le ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage en vue de la solarisation de nombreuses exploitations agricoles et bergeries au Sénégal.

Alef Education, une société émiratie spécialisée dans l'éducation numérique, s'apprête à dérouler ses activités au Sénégal. Elle va soutenir les efforts fournis par le gouvernement sénégalais pour moderniser et digitaliser son système éducatif, les écoles coraniques notamment.

Dans le secteur de la santé, avec le soutien de la Fondation Mohamed-bin-Zayed pour l'humanité, le Sénégal espère éliminer bientôt l'onchocercose, l'une des maladies tropicales négligées.

Lors du dernier sommet du G20, à Johannesburg, les Émirats arabes unis ont lancé une nouvelle initiative destinée à l'Afrique, baptisée "Intelligence artificielle pour le développement", avec un fonds de 1 milliard de dollars américains (environ 563 milliards de francs CFA), pour "accélérer la transformation numérique des pays africains".

Selon Saeed Hamdan Al Naqbi, la troisième réunion de la commission mixte de coopération sénégalo-émiratie sera une étape décisive du partenariat noué par les deux pays. Il n'a pas dit où, ni quand aura lieu cette rencontre.