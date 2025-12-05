Afrique: Basket Africa Cup 3X3 - Les Ankoay, prêts à écrire une nouvelle histoire

Après l'exploit historique de 2024, les Ankoay hommes rois d'Afrique et les Ankoay dames reines d'Afrique remettent leur couronne en jeu. La Fédération Malagasy de Basket-Ball a choisi les 8 éléments qui vont réaliser cette mission à partir de ce jour jusqu'à dimanche au Palais des Sports de Mahamasina. 24 équipes prennent part à cette joute continentale, 10 chez les dames et 14 chez les hommes

Les Ankoay dames visent un deuxième titre

Les Ankoay dames 3x3 s'apprêtent à défendre leur titre à domicile et un deuxième sacre continental après 2024. L'équipe malgache affiche une détermination intacte et un état d'esprit solide à l'entame de la compétition. Portées par l'élan de leur premier sacre, elles veulent prouver que leur succès n'avait rien d'un hasard. Depuis plusieurs semaines, les joueuses enchaînent les séances intensives au Palais des Sports de Mahamasina. « L'objectif est clair : garder le titre », confie un des techniciens fédéraux et souligne que la cohésion du groupe sera la clé dans une compétition où chaque possession peut faire basculer un match.

Malgré un tableau relevé, avec les Egyptiennes, Algériennes et Kenyanes, le quatuor malgache aborde le tournoi avec sérénité. Leur agressivité défensive et leur redoutable capacité à accélérer en transition ont déjà fait leurs preuves. L'équipe est composée de joueuses expérimentées à l'image de Christiane Jaofera Minaoharisoa et Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, qui ont remporté le titre en 2024 et deux nouvelles têtes Tokin'Iaina Sambatrarimiora et Ravaka Sarobidy Randriatahiana.

Un mix bien réfléchi par l'encadrement technique pour porter la Grande Ile pour un deuxième sacre continental et confirmer leur statut parmi les grandes puissances émergentes du basket africain. Le public de Mahamasina retrouvera avec ferveur la MVP en titre, Christiane Jaofera, véritable âme de cette équipe, dont la vision de jeu et la hargne avaient fait la différence l'an dernier. Après une médaille de bronze en 2022, en Egypte arrachée de haute lutte, les Ankoay dames ont remporté leur premier titre de championnes d'Afrique historique, décroché dans une ambiance indescriptible face aux favorites égyptiennes.

Les Ankoay hommes en quête d'une troisième étoile

On ne change pas une équipe qui gagne. C'est le pari de la Fédération Malagasy de Basket-Ball (FMBB) qui reconduit le quatuor magique pour la FIBA 3x3 Africa Cup 2025. Dès demain, le Palais des Sports de Mahamasina s'apprête à vibrer au rythme des exploits d'Elly, Livio, Arnol et Anthony, en quête d'une troisième étoile continentale. L'objectif est clair, net et précis : conserver le titre et décrocher un troisième sacre africain historique, confirmant ainsi la suprématie de la Grande Île sur le basket 3x3 continental. Pour cette mission commando, le staff technique a choisi la carte de la stabilité. Pas de surprise dans la liste des retenus : la Fédération a renouvelé sa confiance aux héros de la dernière édition.

On retrouvera donc l'incontournable Livio Ratianarivo, MVP en titre et véritable métronome de l'équipe, épaulé par l'artilleur d'élite Elly Randriamampionona, dont les tirs primés ont tant de fois sauvé la mise. La puissance dans la raquette sera assurée par le colosse Arnol Solondrainy, tandis que la polyvalence d'Anthony Rasolomanana complètera ce dispositif bien huilé. Cette cohésion, forgée dans la douleur et la gloire, sera l'atout numéro un des Malgaches face à des adversaires qui rêvent de faire tomber le champion chez lui. L'histoire d'amour entre cette génération et l'Africa Cup a débuté en 2022 au Caire (Égypte). Contre toute attente, Madagascar avait alors déjoué les pronostics pour décrocher son premier titre historique, s'imposant face aux pharaons égyptiens sur leurs terres.

Si l'édition 2023 a laissé un goût d'inachevé avec une médaille de bronze (3e place) au Caire après une demi-finale accrochée, la bande à Livio a remis les pendules à l'heure, l'année suivante. En 2024, à domicile, dans un Palais des Sports de Mahamasina en ébullition, ils ont reconquis leur trône avec brio, s'offrant ainsi leur deuxième étoile continentale. Cette année, c'est la passe de trois qui est visée. Une troisième médaille d'or installerait définitivement Madagascar au panthéon du 3x3 africain, juste derrière l'Égypte.

Les participants

Catégorie féminine

Madagascar

Bénin

Ouganda

Rwanda

Égypte

Kenya

RD Congo

Tunisie

Botswana

Comores

Poule A : Ouganda, Madagascar, Égypte, Tunisie, RD CongoPoule B : Bénin, Kenya, Rwanda, Comores, Botswana

Catégorie masculine

Madagascar

Algérie

Bénin

Ouganda

Rwanda

Égypte

Kenya

RD Congo

Seychelles

Zambie

Tunisie

Botswana

Comores

Poule A : Algérie, RD Congo, SeychellesPoule B : Bénin, Kenya, ZambiePoule C : Ouganda, Égypte, TunisiePoule D : Madagascar, Rwanda, QD (Botswana / Comores / Somalie)