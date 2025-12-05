Gambie: Sanna Manjang inculpé du meurtre de Deyda Hydara et plusieurs autres

5 Décembre 2025
The Point (Banjul)

Sanna Manjang a été traduit hier devant le juge principal Isatou Sallah-Mbai du Tribunal de Première Instance de Kanifing et inculpé des meurtres de Deyda Hydara, Ndongo Mboob et Harune Jammeh.

Le commissaire A. Sanneh, qui représentait l'Inspecteur Général de la Police, de même que le commissaire adjoint Badjie et Manga, a déclaré à la Cour que l'accusé est inculpé d'un crime qui encourt la peine de mort, ajoutant que le Tribunal de Première Instance de Kanifing n'est pas compétent pour juger cette affaire.

Il a par conséquent déposé une motion conformément à l'Article 72 du Code Pénal en vue du transfert de ce dossier vers la Division Criminelle Spéciale de la Haute Cour. Il a exhorté le tribunal à maintenir l'accusé en détention préventive à la Prison de Mile II en attendant le transfert de cette affaire devant la Haute Cour.

Le juge principal a accepté la requête du Commissaire A. Sanneh. Elle a déclaré à la Cour qu'elle avait procédé à une analyse de la fiche d'accusation et a ajouté que cette affaire serait transférée devant la Haute Cour en vertu de l'Article 72 du Code Pénal 2025 car le Tribunal de Première Instance de Kanifing est incompétent pour délibérer sur cette affaire.

L'accusation avait accusé Sanna Manjang d'avoir causé, et ce, avec préméditation, la mort de Deyda Hydara à l'aide d'une arme à feu au cours de l'année 2024 à Kanifing et dans divers autres endroits de la République de la Gambie.

Sanna Manjang a également été accusé d'avoir causé, et ce, avec préméditation, la mort de Ndongo Mboob à l'aide d'une arme à feu au cours de l'année 2006 à Kanilai et dans divers autres endroits de la République de la Gambie.

Au cours de la même année, 2006, il avait été accusé d'avoir causé, et ce, avec préméditation la mort d'Haruna Jammeh à l'aide d'une arme à feu.

