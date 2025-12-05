Les députés de l'Assemblée Nationale ont interrogé le ministre de l'économie et des finances sur l'acquisition de bus par la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC) au profit de la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC). Les députés réclamaient des réponses claires et nettes sur cet accord de financement et la contribution du gouvernement dans le remboursement de cette importante manne financière.

L'Honorable député de la circonscription de Brikama South, Lamin J. Sanneh, a été le premier à prendre la parole pour demander des éclaircissements au ministre sur le nombre de bus acquis par T.K. Xports et le montant exact payé à la fois en Euros et en dalasis.

Dans sa réponse, le ministre de l'économie et des finances a déclaré à l'Assemblée Nationale que le gouvernement avait sollicité la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC) afin qu'elle aide la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC) à améliorer les services de transport public du pays. Il a révélé que de 2023 jusqu'au début de l'année 2025, la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC) a déboursé la somme de 13.381.690 euros pour l'acquisition de 70 bus. Cela équivaut selon le ministre à 1.127.541.199 dalasis, une conversion basée sur le taux d'échange de 84.26 dalasis par Euro.

Le député de la circonscription de Brikama South a soulevé un deuxième point sur la nature de ce financement : Etait-ce un prêt au gouvernement de la Gambie ou à la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC), tout en notant que l'argent des contribuables et des fonds de retraite avaient également été investis dans l'acquisition de ces bus.

Le ministre a répondu que la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC) avait déjà déboursé la somme de 13.281.060 Euros pour l'achat des 70 bus entre 2023 et 2025. Il a ajouté que le Ministère des Finances, la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC) et la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC) avaient trouvé un accord sur le mode de remboursement du financement. Il a déclaré aux députés que le document pourrait être mise à leur disposition si demande était faite.

Le ministre a été interrogé sur la contribution du gouvernement dans le remboursement du prêt. Il a simplement déclaré que l'accord de financement stipule le montant de la contribution de chaque partie, et ces détails sont disponibles dans le document. L'honorable député de Brikama South, Lamin J. Sanneh, a donc fait une demande officielle pour qu'une copie du document soit transmise à l'Assemblée Nationale.

L'honorable député de la circonscription de Kiang West, Lamin Ceesay, a poursuivi les échanges. Il a mis en doute la nature de cet accord. Il a remarqué que les réponses du ministre suggéraient que cette initiative avait été inspirée par le gouvernement et avait été transférée à la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC), et ensuite à la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC) qui servait d'auxiliaire. Il a demandé si la somme de 13 millions d'Euros avait été incluse dans le plan original, ou si le montant avait connu des changements.

Le ministre a répondu que la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC) est une succursale de la Société pour le Financement du Logement et de la Sécurité Sociale (SSHFC). Il a révélé que la directive émanait du gouvernement, mais que la Compagnie des Services de Transport de la Gambie (GTSC) opère des bus et génère des revenus, raison pour laquelle cet accord a été ainsi structuré. Il a rappelé aux membres de l'Assemblée Nationale que les services de transport public sont ordinairement subventionnés partout dans le monde.

Il a poursuivi pour dire qu'une partie des revenus générés par les bus servira à couvrir une fraction du coût d'achat, tandis que le gouvernement subventionnera le reste. Cette subvention est la contribution financière du gouvernement à cet accord.