Burkina Faso: Développement endogène - Les oeuvres et la vision du Pr Joseph Ki-Zerbo en lumière

L'université Joseph-Ki-Zerbo célèbre son cinquantenaire du 4 au 10 décembre 2025 à Ouagadougou. A cette occasion, une journée scientifique en hommage au Professeur Joseph Ki-Zerbo s'est tenue, le jeudi 4 décembre 2025.

Le Professeur Joseph Ki-Zerbo est à l'honneur.

En effet, une journée scientifique en son hommage a été organisée, le 4 décembre 2025. Cette activité s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire de l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) qui se tient du 4 au 10 décembre 2025. Qui était Joseph Ki-Zerbo ? Quel a été son parcours au sein de l'administration publique et universitaire ? Quel a été son apport scientifique dans les universités africaines et mondiales ?

Quelle était sa vision du développement en Afrique et son combat pour le développement endogène au Burkina Faso ? A ces questions, le professeur Laya Sawadogo a apporté des éléments de réponse. Il a expliqué que la vision de Joseph Ki-Zerbo est qu': « On ne développe pas, on se développe ». « Le professeur K-Zerbo a également lutté pour instaurer le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur », a-t-il souligné. Le représentant de la famille Ki-Zerbo, Georges Alfred Ki-Zerbo, a traduit la gratitude de la famille à la communauté universitaires et aux autorités.

Une visite du fond documentaire

Pour lui, cet hommage rappelle les actions et la vision panafricaine pour l'indépendance de l'Afrique du Pr Ki-Zerbo. Georges Alfred Ki-Zerbo, a souligné que le professeur a été l'un de ceux qui ont réhabilité l'histoire africaine écrite par des Africains. « Aujourd'hui les panels, les conférences et les témoignages édifierons nos enfants, nos petits frères et nos petites soeurs, la jeunesse de l'université, mais aussi toute la jeunesse burkinabè », s'est-il réjoui. Selon le président de l'université Joseph Ki-Zerbo, Pr Jean-François Kobiané, cette journée scientifique consacrée au Pr Joseph Ki-Zerbo est un symbolisme assez particulier.

« Notre université porte fièrement le nom de cette illustre personnalité scientifique, de renommée mondiale. Il était tout à fait normal qu'en débutant les activités commémoratives du cinquantenaire, nous puissions lui rendre hommage et revenir sur son héritage scientifique culturel qu'il a légué au Burkina et à l'humanité », a-t-il justifié. M. Kobiané a déclaré, également, que les œuvres et le combat du Pr Ki-Zerbo montrent la voie.

« L'orientation est donnée au plus haut niveau de l'Etat de revenir à nos sources, de promouvoir un développement endogène », a-t-il ajouté. Au cours de cette journée, le thème de la conférence inaugurale : « Décortiquer la pensée, réinventer l'Afrique, l'actualité du message de Joseph Ki-Zerbo », a été animé par Pr Mahamadé Savadogo.

La deuxième communication intitulée : « L'éducation selon joseph Ki-Zerbo » a été assurée par le Pr Yacouba Banhoro. La dernière : « Penser et agir en Afrique, héritage intellectuel et actualité du message de Joseph Ki-Zerbo », a été développée par Pr Alkassoum Maiga. Une visite du fond documentaire à la bibliothèque universitaire et documentaire a mis fin à la journée d'hommage dédiée au Pr Joseph Ki-Zerbo.