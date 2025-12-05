Ile Maurice: Pillay Chedumbrum, ancien ministre des TIC, à la tête de l'ICTA

Tassarajen Pillay Chedumbrum , ancien ministre travailliste des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), est le nouveau chairman de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Il remplace Dick Ng Sui Wa, proche de l'ancien régime, qui avait démissionné quelques jours après les élections générales de novembre 2024. Ancien président de la Mauritius Tamil Temples Federation, et avoué de profession, il fut ministre des TIC du gouvernement PTr-MSM-PMSD.

Le nouveau président de l'ICTA a défini ses priorités : renforcer la cybersécurité et assurer une équité de service sur l'ensemble du territoire mauricien. Il plaide pour une adaptation urgente du cadre légal afin de faire face aux menaces cybernétiques émergentes et insiste sur l'inacceptable dualité d'accès à la connexion selon les régions. Estimant que les opérateurs télécom doivent aller au-delà de la recherche de profit, il les exhorte à investir pour offrir un réseau stable à tous.

La mission de l'ICTA est simple et essentielle : garantir à tous un accès abordable et adéquat à des services TIC de qualité. Cependant, l'histoire récente complexifie cette mission. Sous la précédente direction, l'ICTA a été largement associée à l'interdiction brutale des réseaux sociaux le 23 octobre 2024, quelques semaines avant les élections générales du 10 novembre 2024. Chargée d'étendre et de protéger le patrimoine numérique commun, l'ICTA doit tirer les leçons du passé et s'engager en faveur de l'ouverture, de l'inclusion et de garanties solides.

Après un an au pouvoir, l'Alliance du changement continue avec les nominations dans les institutions publiques. Mais il reste encore des vacances à être remplies. À la MTPA, Claire Le Lay, nommée en janvier 2025, a été démise de ses fonctions en novembre en même temps que le directeur général, Avinash Teelock. Yash Rai Kheedhoo, acting Deputy Permanent Secretary au ministère du Tourisme, a été nommé au poste d'officer-in-charge pour assurer la direction de cet organisme chargé de promouvoir la destination Maurice au niveau international. L'Open University de Maurice, dont le fondateur et le directeur général est l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, n'a toujours pas de nouveau directeur général.