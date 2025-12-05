Sénégal: Les universités sommées de déposer les listes des ayants droit pour les Master 2

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation veut avoir une idée précise du nombre d'étudiants de Master 2 éligibles à une inscription pour l'année 2025-2026. Dans une lettre circulaire rendue publique hier, le Pr Daouda Ngom demande aux universités publiques de lui faire parvenir, au plus tard le 16 décembre courant, la liste de tous les étudiants de Master 2, par Faculté ou Unité de formation et de recherche (UFR), qui sont éligibles à une nouvelle inscription pour l'année académique 2025-2026.

Le Pr Ngom dit « attacher du prix à l'exécution diligente de cette lettre circulaire afin de permettre le positionnement des ayants droit dans le système et d'anticiper le paiement de leurs bourses ». Selon le ministre, « si les bourses du premier cycle posent moins de problèmes, celles des Masters constituent une source de perturbations ».

Dans la missive administrative, l'autorité rappelle le décret n°2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur. Pour les étudiants de Master, il est bien mentionné qu'ils ont droit à deux années de bourse, avec possibilité d'une troisième année en cas de redoublement.