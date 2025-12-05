La Brigade régionale d'Hygiène de Saint-Louis a saisi hier, jeudi 04 novembre, un important lot de produits impropres à la consommation. Il s'agit de 480 caisses de Café Touba ; de 20 caisses de piment et de 10 pots d'1 kg de pâte d'arachide d'une valeur marchande estimée à 2 640 000 FCFA. L'annonce est faite par le Chef de la Brigade régionale d'Hygiène de Saint-Louis, le Capitaine Alassane Salam Keïta, qui a tenu également à féliciter ses agents.

« Hier, on nous a signalé un produit qui circulait sur le marché et qui est impropre à la consommation. Ce produit, c'est le café Touba, quotidiennement utilisé par les Sénégalais. Quand on nous a signalé cela par un agent qui se trouvait à Richard Toll, après nos investigations, nous avons effectivement vu qu'au niveau de Ndiébène-Gandiolé, il y a une unité qui est installée là-bas et qui, effectivement, procédait à vendre ces produits-là, et également constituait vraiment une importante quantité que nous avons trouvée sur les lieux », a déclaré le Capitaine Alassane Salam Keïta, Chef de la Brigade régionale d'Hygiène de Saint-Louis.

Il a indiqué que ses agents ont procédé par la suite à l'enlèvement de cette importante quantité de produits qui s'y trouvait entre autres du café Touba et d'autres produits qui sont faits sur place notamment du piment et de la pâte d'arachide. « Par rapport au café Touba, nous avons saisi 480 cartons et également, le piment, on a saisi 20 caisses, et la pâte d'arachide, c'est 10 pots de 1 kilogramme. Alors, le gars, comment il faisait, c'est que le produit est périmé depuis novembre 2025, donc cela vient juste de périmer, mais comme on le sait, tout produit périmé doit être retiré de la vente. Et pour pouvoir donc vendre sur ces denrées, il a fraudé en changeant la date de péremption pour amener cela jusqu'à novembre 2026, ce qui n'est pas normal, ce qui est une fraude, donc nous avons procédé à la saisie », a-t-il rappelé. La valeur marchande des produits ayant été saisis s'élève à 2 640 000 FCFA. Des produits qui vont être, après la procédure, incinérés en respectant toutes les mesures, en à croire le Capitaine Keïta.