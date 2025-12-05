Sénégal: Budget 2026 du ministère de la communication - Une hausse pour accélérer la transformation numérique

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a défendu, jeudi 4 décembre 2025, devant les députés, un budget 2026 en forte progression. Après un budget 2025 fixé à 58,4 milliards de FCFA, le projet pour 2026 atteint 85,15 milliards de FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 81,06 milliards de FCFA en crédits de paiement (CP). Une augmentation que la commission a qualifiée de « nécessaire » pour répondre aux ambitions de modernisation du secteur et de souveraineté numérique.

Cette enveloppe, répartie en cinq programmes, marque une montée en puissance des investissements structurants du ministère. Le programme 1, dédié au pilotage et à la gestion administrative, reste le plus modeste avec 633,1 millions de FCFA, reconduits intégralement en AE et CP. Il couvre essentiellement les dépenses de personnel (419,9 millions) et les acquisitions de biens et services (173,2 millions).

Le programme 2, consacré à la transformation de l'écosystème de la communication, bénéficie de 13,57 milliards en AE et 13,52 milliards en CP. La majeure partie des crédits est destinée aux transferts courants (12,53 milliards), témoignant de l'importance accordée au soutien des acteurs publics et privés du secteur. Les investissements, quant à eux, s'élèvent à 500 millions en autorisations d'engagement.

Coeur stratégique du budget, le programme 3 "Gouvernance et souveraineté numériques" concentre les crédits les plus élevés : 37,77 milliards en AE et 33,79 milliards en CP. Plus de 35 milliards sont affectés aux investissements, soulignant la priorité accordée aux infrastructures critiques, à la cybersécurité et à la protection des données.

Le ministère mise également sur l'innovation économique. Le programme 4, dédié au développement de l'économie numérique, reçoit 20,47 milliards en AE et 20,46 milliards en CP. Ces crédits financeront notamment 14,12 milliards d'investissements pour renforcer l'accès aux services numériques et soutenir les startups.

Enfin, le programme 2084 sur la transformation de l'écosystème postal mobilise 12,69 milliards en AE et 12,64 milliards en CP. Les transferts courants, fixés à 12 milliards, visent la modernisation de la filière et l'adaptation des services postaux aux nouveaux usages.

À travers ce budget en forte hausse, le gouvernement affiche sa volonté d'accélérer la mutation numérique du pays. Reste désormais au ministère à transformer cette ambition en réalisations concrètes dès 2026.