Les paiements des pays en développement au titre du service de la dette extérieure entre 2022 et 2024 ont dépassé de 741 milliards de dollars le volume de nouveaux financements, ce qui correspond à l'écart le plus important depuis au moins 50 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque Mondiale publié avant-hier, jeudi 4 décembre. Toutefois, le document révélé que la plupart des pays ont néanmoins pu bénéficier d'un peu de répit l'année dernière après la hausse historique des taux d'intérêt et grâce à leur retour sur les marchés obligataires.

« Cela a permis à de nombreux pays d'écarter le risque de défaut de paiement en restructurant leur dette. Au total, les pays ont procédé à la restructuration de 90 milliards de dollars de dette extérieure en 2024, un montant record depuis 2010. Parallèlement, les investisseurs obligataires ont injecté 80 milliards de dollars de nouveaux financements de plus que ce qu'ils ont perçu en remboursements du principal et en intérêts. Cela a permis à plusieurs pays de mener à bien des émissions obligataires de plusieurs milliards de dollars », rapporte le communiqué de la Banque Mondiale. Suivant l'étude, ces financements ont toutefois été obtenus à un coût élevé informant que les taux d'intérêt ont fluctué autour de 10 %, soit environ le double des niveaux observés avant 2020.

Selon le nouveau rapport, la dette extérieure combinée des pays à revenu faible et intermédiaire s'est élevée en 2024 au niveau record de 8 900 milliards de dollars. Sur ce montant, la dette des 78 pays à faible revenu éligibles aux prêts de l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale a également atteint un volume inédit de 1 200 milliards de dollars. .

