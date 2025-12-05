Afrique: Dette extérieure des pays en développement entre 2022 et 2024 - Les remboursements ont atteint leur plus haut niveau depuis 50 ans

5 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ndeye Aminata Cissé

Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale sur la dette internationale, les paiements des pays en développement au titre du service de la dette extérieure entre 2022 et 2024 ont dépassé de 741 milliards de dollars le volume de nouveaux financements, ce qui correspond à l'écart le plus important depuis au moins 50 ans.

Les paiements des pays en développement au titre du service de la dette extérieure entre 2022 et 2024 ont dépassé de 741 milliards de dollars le volume de nouveaux financements, ce qui correspond à l'écart le plus important depuis au moins 50 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque Mondiale publié avant-hier, jeudi 4 décembre. Toutefois, le document révélé que la plupart des pays ont néanmoins pu bénéficier d'un peu de répit l'année dernière après la hausse historique des taux d'intérêt et grâce à leur retour sur les marchés obligataires.

« Cela a permis à de nombreux pays d'écarter le risque de défaut de paiement en restructurant leur dette. Au total, les pays ont procédé à la restructuration de 90 milliards de dollars de dette extérieure en 2024, un montant record depuis 2010. Parallèlement, les investisseurs obligataires ont injecté 80 milliards de dollars de nouveaux financements de plus que ce qu'ils ont perçu en remboursements du principal et en intérêts. Cela a permis à plusieurs pays de mener à bien des émissions obligataires de plusieurs milliards de dollars », rapporte le communiqué de la Banque Mondiale. Suivant l'étude, ces financements ont toutefois été obtenus à un coût élevé informant que les taux d'intérêt ont fluctué autour de 10 %, soit environ le double des niveaux observés avant 2020.

Selon le nouveau rapport, la dette extérieure combinée des pays à revenu faible et intermédiaire s'est élevée en 2024 au niveau record de 8 900 milliards de dollars. Sur ce montant, la dette des 78 pays à faible revenu éligibles aux prêts de l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale a également atteint un volume inédit de 1 200 milliards de dollars. .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.