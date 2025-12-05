Ile Maurice: Comment la MIC a refusé le remboursement intégral de Rs 45 millions

Le différend opposant la Mauritius Investment Corporation (MIC) à Menlo Park Ltd a pris une tournure inattendue. Le 7 juillet, la MIC, représentée par Me Zaheera Sassa-Nooraully, avait officiellement exigé de Menlo Park le remboursement des Rs 45 millions, soit le montant total investi en échange de 9,9 % des actions de la société. Cette demande s'appuyait sur la Put Option prévue dans le Share Subscription Agreement (SSA), après que la MIC a estimé que des manquements contractuels s'étaient produits.

En réponse, Menlo Park, à travers Madun Gujadhur Chambers et Me Hervé Duval SC, a soumis le 16 juillet une offre complète visant à clore définitivement le litige. C'est ainsi que les directeurs exécutifs de Menlo Park, Stéphane et Marie-Queenie Adam, se déclaraient prêts à injecter des fonds frais pour rembourser intégralement les Rs 45 millions - Rs 10 millions dépensées et Rs 35 millions gelées sur le compte bancaire de la société. Cela, conformément au montant maximal récupérable selon le contrat, tout en sollicitant le retrait pur et simple de la demande en Cour, la confirmation qu'aucune réclamation future ne subsisterait et une notification à l'Anti-Money Laundering Unit, au Central Criminal Investigation Department et à la Financial Crimes Commission attestant d'un règlement commercial du différend.

Aucun accord trouvé

Malgré cette proposition, qui équivalait à une réparation totale du préjudice économique invoqué, la MIC a décidé de refuser. Dans une lettre adressée le 25 novembre 2025 à la juge Kesnaytee Bissoonauth, Me Sassa-Nooraully a réitéré qu'aucun accord n'avait été trouvé, précisant que l'offre de Menlo Park avait été rejetée. Elle a également sollicité l'autorisation de déposer un troisième affidavit pour répondre aux nouveaux éléments soulevés par Menlo Park dans son affidavit du 22 octobre.

Ainsi, alors même que Menlo Park proposait un remboursement complet conforme au SSA, la MIC maintient sa position, refuse les Rs 45 millions et poursuit la procédure devant la Commercial Division. L'affaire, qui semblait pouvoir se résoudre sur un terrain purement commercial, demeure donc entièrement ouverte sur le plan judiciaire.