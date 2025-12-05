Ile Maurice: Appel à promouvoir les droits et l'accessibilité des personnes en situation de handicap

À l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, célébrée le mercredi 3 décembre, la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a appelé la nation à faire de l'empathie et de l'égalité des chances une priorité partagée dans les écoles, les lieux de travail et l'espace public. Reprenant les principes universels, elle a rappelé que les droits de ces personnes sont d'abord des droits humains, fondamentaux, et non des privilèges consentis.

Par ailleurs, la ministre a souligné que la reconnaissance juridique n'a de sens que lorsqu'elle se traduit par des changements concrets dans la vie quotidienne comme trottoirs praticables, transports adaptés, services publics accessibles et parcours éducatifs et professionnels ouverts sans discrimination. Son message s'est voulu inclusif à l'égard de tous ceux vivant avec un handicap, en insistant sur la nécessité d'un changement de regard. L'inclusion, a-t-elle martelé, exige de passer des intentions aux actes pour renforcer le dépistage précoce, soutenir les familles, financer les aides techniques et encourager les employeurs à aménager raisonnablement les postes, conformément aux normes internationales.

Arianne Navarre-Marie a aussi invité à «célébrer nos différences» pour construire une communauté où chacun trouve sa place, pleinement et dignement. Elle a mis l'accent sur l'accessibilité universelle du numérique à l'urbain comme investissement sociétal qui bénéficie à tous - des parents avec poussettes aux personnes âgées. Elle a plaidé pour des données mieux collectées et des indicateurs publics pour évaluer les progrès et ajuster les politiques.

La ministre a conclu en lançant un appel à la responsabilité partagée : administrations, collectivités, entreprises, écoles, associations et citoyens. Faire de l'inclusion une réalité nécessite une chaîne d'actions continues, de la sensibilisation à la sanction des discriminations, en passant par la formation des professionnels et la consultation systématique des personnes concernées. Elle a résumé en invitant à transformer l'élan du jour en engagements durables, parce que le monde mérite que chacune et chacun trouve sa place, pleinement et dignement, au sein de la communauté.