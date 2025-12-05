Ile Maurice: Plus de 5 000 plaintes en 11 mois

Les incidents en ligne continuent de progresser à Maurice, avec un total de 5 233 cas enregistrés entre janvier et novembre 2025. Les femmes restent les principales victimes, 2 773 plaintes, contre 2 460 pour les hommes.

Le harcèlement en ligne demeure la catégorie la plus préoccupante, avec 1 414 cas, soit plus de cinq signalements par jour. Les femmes y sont particulièrement exposées. Suivent le cyberbullying avec 623 plaintes, et les arnaques et fraudes en ligne qui atteignent 763 cas, confirmant une tendance à la hausse des escroqueries numériques. Les fausses informations représentent également une charge importante, avec 520 signalements, environ deux cas quotidiens.

Les contenus offensants comptabilisent 414 incidents, tandis que le hacking enregistre 384 cas, soit plus d'un cas par jour. Certaines catégories restent moins fréquentes mais non négligeables : 165 cas de sextorsion, un incident tous les deux jours, 472 vols d'identité, 39 cas de phishing, ainsi que des attaques ciblant des sites web et des systèmes informatiques.

Ces chiffres illustrent un environnement numérique de plus en plus vulnérable, nécessitant vigilance et renforcement constant des mécanismes de protection.