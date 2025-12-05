Ile Maurice: Retour sur le projet de Yihai Smart City à Pailles

La récente arrestation de Li Hai, Chinois âgé de 68 ans et directeur de société, a ravivé l'attention sur l'ensemble du projet Yihai Smart City, situé au Domaine Les Pailles. Inculpé provisoirement pour blanchiment d'argent par la Financial Crimes Commission (FCC), il est soupçonné d'avoir transféré en novembre 2014, RMB 43 millions (Rs 280 millions) du compte de sa société, Yihai International Investment Management Ltd, vers un compte personnel à Hong Kong. Ces fonds sont considérés comme pouvant provenir d'activités criminelles. Présenté en cour, Li Hai a été libéré sous une caution de Rs 600 000 et une reconnaissance de dette de Rs 2 millions, tandis que l'enquête se poursuit.

Le dossier dépasse cette seule inculpation. Dès 2015, Li Hai avait structuré Yihai pour développer une smart city de près de 41 hectares, intégrant appartements, duplex, villas, centre commercial, hôtel d'affaires, centre de conférences, écoles et espaces verts. L'investissement global annoncé variait entre Rs 12 et 21 milliards, selon les phases. Le projet avait été monté en joint-venture avec la State Investment Corporation (SIC), qui avait cédé une partie de ses terrains. Cette collaboration, officialisée en 2017, avait suscité des interrogations sur la transparence du deal et la répartition réelle des participations.

Entre 2016 et 2017, plusieurs articles et questions parlementaires ont révélé des doutes sur la gouvernance et le financement du projet, dont la traçabilité de certains fonds et l'implication directe de la SIC.

Des audits internes et rapports techniques du projet indiquent que plusieurs phases étaient prévues avec des échéances précises, mais que des retards importants se sont accumulés, aggravés par la pandémie et des difficultés logistiques pour l'importation de matériaux et équipements depuis la Chine. Par ailleurs, des documents officiels de l'EIA détaillent la complexité des infrastructures prévues, allant de la gestion des eaux pluviales aux équipements communautaires, ce qui montre l'ampleur et la sophistication du projet envisagé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De 2020 à 2021, certaines livraisons partielles ont été effectuées, notamment des villas et des espaces communs, mais les médias locaux ont régulièrement relevé que la majorité des phases restait inachevée. L'inculpation de Li Hai pourrait conduire à un examen approfondi de tous les flux financiers liés au projet et à une réévaluation de la conformité du montage avec les règles anti-blanchiment et les normes de gouvernance publique. Aujourd'hui, l'inculpation de Li Hai met en évidence la nécessité de vigilance dans la gestion de projets d'envergure financés par des capitaux étrangers et le rôle central des autorités financières dans la surveillance des flux transfrontaliers.