Cameroun: Café citoyen - Des journalistes éclairés sur leur rôle

En conférence de presse hier 4 décembre, le Pr Octave Jokung Nguena, a édifié les professionnels de média sur leur participation à ce concept qui démarre dès janvier 2026.

Au lancement du Café citoyen - Vision 2040, Pr Octave Jokung Nguena a rencontré la presse nationale et internationale, hier 4 décembre. L'Institut universitaire des Sciences et du Management (Iusm) sert de cadre.

L'auteur de « 100 propositions pour restaurer le Cameroun - Vision 2040 », monte d'un cran avec le concept qui passe du livre au travail de terrain. La rencontre avec les journalistes a visé à les mettre au même niveau d'informations et de compréhension du concept. Sur le panel, il est accompagné par Achille André Meka qui assure la modération pour la circonstance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le professeur Octave Jokung Nguena, le Café citoyen est un nouvel espace de dialogue et d'intelligence collective dédié à la participation citoyenne et à la modernisation de la gouvernance. Il s'agit de la création d'une plateforme de réflexion, de concertation, d'échanges et d'écoute conviviale aux fins de faire des propositions concrètes aux décideurs. Il indique que c'est un laboratoire d'intelligence collective avec pour objectif de trouver des pistes de solutions devant restaurer le Cameroun dans plusieurs piliers, entre autres, l'agriculture, l'énergie, l'infrastructure, les institutions, le capital humain, la mine.

Le Café Citoyen - Vision 2040 s'appuie sur le triptyque : écouter - comprendre -agir. « C'est une réponse directe à une attente profonde d'un Cameroun plus lisible, juste et efficace », déclare le maitre d'oeuvre. Dans cet espace, chaque Camerounais de quel secteur d'activité que ce soit, devra apporter du sien et avoir le sentiment d'avoir contribué à la restauration d'un pays émergent.

Selon le porteur du concept, « le Café citoyen n'est ni un débat académique, ni une tribune politique. C'est un laboratoire d'idées, un lieu où s'opère le passage.

Le Café Citoyen Vision 2040 s'appuie sur la plateforme Xkorin, qui a été présentée à l'occasion l'ingénieur Nga Ndzana, et qui permettra d'enregistrer toutes les propositions et de les démocratiser pour les rendre accessibles à tous. Le Café Citoyen s'appuie sur l'innovation technologique majeure à travers cette plateforme. Puisque le concept poursuit une triple finalité : restaurer la confiance, structurer l'action publique et moderniser la gouvernance.

Dans la démarche, il s'agira d'une plénière où les experts présenteront les grands axes. Les travaux devront se poursuivre dans des ateliers thématiques. D'après le Pr Octave Jokung, il faut aller « tacler » les goulots d'étranglement qui empêchent au Cameroun d'avancer. Pendant la conférence, il a précisé le rôle, « actif et non passif » que des médias joueront pour ainsi être les acteurs à part entière de ce qui me mettra progressivement. Leur tâche consistera à informer les masses et de leur montrer l'importance du Café citoyen.

Les questions de journalistes ont trouvé des réponses adéquates du Pr Octave Jokung. Il est clair pour tous que le Café citoyen est l'une des voies royales pour faire rayonner le Cameroun.