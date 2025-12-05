Afrique de l'Ouest: Présentation de Lettres de Créance - Kenneth Akibate, pour redonner à la coopération Ghana-Burkina toutes ses lettres de noblesse

5 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Kenneth AKIBATE.

Monsieur Kenneth AKIBATE est né le 24 décembre 1965. Il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle dans le parlement panafricain et a occupé des postes stratégiques au sein de l'Armée ghanéenne et à l'international.

Les liens entre les deux pays sont encadrés par une coopération formelle au lendemain des indépendances avec la signature en 1971, d'un Accord-cadre général de coopération et la création d'une Commission conjointe permanente de Coopération. Les deux pays entretiennent des relations fructueuses dans plusieurs domaines et qui ont connu des temps forts sous les Présidents SANKARA et RAWLINGS.

