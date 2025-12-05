Burkina Faso: Violences basées sur le genre - Les acteurs échangent sur les meilleures formes de lutte

5 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin KABORE

Le réseau Alliance droits et santé a organisé un café débat sur les

Violences basées sur le genre (VBG), le mercredi 3 décembre 2025, à Ouagadougou Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet alliance transformative pour un meilleur accès aux droits et à la santé des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest ,le réseau Alliance droits et santé a organisé un café débat sur les Violences basées sur le genre (VBG).

La rencontre a réuni une cinquantaine de participants issue de diverses couches socio-professionnelles. Selon la présidente de l'Alliance droits et santé ,Wend-Goundi Caroline Tapsoba, le café-débat vise à favoriser un espace de parole libre constructive, intergénérationnelle autour des VBG, sensibiliser les communautés et mobiliser les acteurs dans la prévention et la réponse aux

violences

De son avis, les questions de violences basées sur le genre sont récurrentes au

Burkina Faso. « Cela nous interpelle tous. Les cas de VBG dans notre pays sont surtout les violences psychologiques, physiques, sexuelles. Les victimes vivent avec des séquelles,

ce qui ralentit leur développement socio-professionnelle », a ajouté Mme Tapsoba. Elle a indiqué, en outre que le projet alliance transformative vise à déconstruire les stéréotypes

et à renforcer la mobilisation communautaire autour des enjeux liés aux VBG au

Burkina Faso

La personne ressource du réseau Alliance droits et santé, Wend-Zoodo Julie Rose Ouédraogo, a relevé la nécessité de trouver les moyens pour résorber les

violences liées aux genres et cela passe forcément par la communication. A ce propos, elle a confié que trois communications sont à l'ordre du jour de ce café débat. Il s'agit de l'état des lieux des VBG au Burkina Faso, les statistiques les plus récentes, les enjeux et

les perspectives dans la lutte contre les VBG au Burkina Faso.

La 2e communication va permettre de mettre à la disposition des participants les dispositifs communautaires de préventions et les bonnes pratiques en matière de lutte contre les VBG au Burkina Faso, a confié Mme Ouédraogo. Elle a affirmé que les participants répartiront mieux informés et sensibilisés aux VBG. « Des idées novatrices et des témoignages vont émerger lors des échanges, des pistes et des perspectives vont être dégagées à l'issue des travaux afin de mettre en

œuvre une stratégie pour éradique le phénomène », a-t-elle assuré .Pour la secrétaire générale du réseau Adam Dicko, au Mali, son pays d'origine, bon nombre d'initiatives sont mises en place pour lutter contre les VBG sur le plan institutionnel. Il s'agit, entre autres, a-t-il cité, des plaidoyers de la société civile ,des actions de la structure dénommée One Stop Center, qui traite des questions VBG comme la dénonciation des cas de violences à la police et la prise en charge médicale et judiciaire.

 

