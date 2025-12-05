Ethiopie: Le pays renforce ses capacités en matière de collecte et de gestion des données sur les migrations grâce au MIDAS

Addis Ababa — L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Service éthiopien de citoyenneté (ICS) ont lancé aujourd'hui la phase II du projet MIDAS (Migration Information and Data Analysis System), qui vise à renforcer davantage la gouvernance des frontières en Éthiopie.

Cette phase du projet sera mise en œuvre entre le 15 octobre 2025 et le 30 septembre 2027 par l'OIM, partenaire chargé de la mise en oeuvre, et le Service éthiopien de citoyenneté (ICS), grâce à l'extension et à l'amélioration des infrastructures, au renforcement des capacités institutionnelles et à l'alignement de la gestion des migrations sur les meilleures pratiques internationales, a-t-on appris.

La première phase du projet, lancée en 2023, a été mise en œuvre pendant 18 mois.

S'exprimant à cette occasion, la directrice générale de l'ICS, Selamawit Dawit, a déclaré que le projet soulignait l'engagement de l'Éthiopie à moderniser la gestion des frontières grâce à l'innovation et au partenariat.

Selon elle, la réalisation de la phase I du projet MIDAS a mis en évidence le succès de l'effort collectif qui a permis d'améliorer les informations sur les voyageurs, la collecte de données, la capacité à prévenir la migration irrégulière et à faciliter la migration légitime.

Cette avancée renforce non seulement la sécurité nationale, mais s'aligne également sur les objectifs de développement social de l'Éthiopie, a-t-elle ajouté.

Ces progrès s'inscrivent également dans le droit fil du programme de réforme en cours de l'Immigration and Citizenship Service (ICS).

La directrice générale a déclaré que l'ICS s'était fortement engagé à moderniser les services d'immigration, qu'il s'agisse des procédures opérationnelles, de l'extension des services numériques, de l'amélioration du service à la clientèle ou de la responsabilisation des institutions.

La chef de mission de l'OIM en Éthiopie, Abibatou Wane-Fall, a déclaré que le projet reflète la priorité accordée par le gouvernement éthiopien à la dynamisation et au renforcement de la gestion des frontières, à l'amélioration de la protection des migrants vulnérables, à la contribution aux efforts de lutte contre la traite et au renforcement des capacités institutionnelles des agences et des institutions travaillant dans le domaine de la gestion des migrations.

L'ambassadrice de Suisse en Éthiopie, Riccarda Chanda, a souligné que la deuxième phase du projet MIDAS en Éthiopie apporte une grande valeur ajoutée à la gestion des frontières du pays, et que son gouvernement est heureux de contribuer à la mise en place d'un système de gestion des migrations plus autonome.