Addis Ababa — Le ministre d'État à l'Agriculture, Melese Mekonen, a déclaré que, sous l'impulsion de la vision de l'État Medemer, une transformation significative s'est opérée dans le secteur agricole en Éthiopie.

Selon lui, le secteur est passé avec succès d'une agriculture de subsistance à une production agricole orientée vers le marché, avec une variété, une quantité et une qualité sans précédent.

Comme le détaille le livre du Premier ministre Abiy Ahmed, The Medemer State, le développement agricole en Éthiopie était auparavant fortement concentré sur les petites exploitations. Si cette approche a permis d'améliorer dans une certaine mesure le revenu par habitant des ménages, elle n'a pas réussi à générer les excédents nécessaires pour alimenter le marché au sens large ou soutenir la croissance industrielle.

Le travail du Premier ministre souligne la nécessité d'aller au-delà de la satisfaction de la consommation immédiate des ménages. Le texte soutient que le secteur doit évoluer afin de générer une production excédentaire capable de répondre à la fois aux demandes du marché commercial et à l'appétit croissant du secteur industriel. Il indique en outre que le simple fait de s'en tenir à des pratiques agricoles à petite échelle et fragmentées ne suffit pas pour réaliser la transformation sectorielle requise.

Le ministre d'État a rappelé les idées fausses qui suggéraient que la fragmentation des propriétés foncières en Éthiopie rendait impossible une production de haut niveau destinée au marché.

Il a toutefois déclaré que les mesures pratiques prises à la suite de la réforme nationale ont permis de démanteler ce discours.

Dans le cadre de la vision de l'État Medemer, la mise en place de l'agriculture en grappes a permis d'organiser les agriculteurs possédant de petites parcelles, leur permettant ainsi de voir au-delà de leurs propres besoins et d'approvisionner le marché national.

Le ministre d'État a expliqué que Medemer consiste à identifier, mettre en commun et accumuler les capacités nationales afin d'assurer une véritable transformation agricole. En conséquence, les agriculteurs se sont tournés vers la production de produits agricoles de haute qualité adaptés à la transformation agricole et au commerce.

Le directeur général de l'Institut éthiopien de transformation agricole, le Dr Mandefro Nigussie, a souligné que le maintien de cette croissance nécessite un changement continu de la culture du travail et des mentalités.

Il a souligné que l'utilisation efficace du temps, de la technologie et du capital humain est déterminante pour le progrès du secteur, ce qui nécessite une consolidation des capacités et une coopération renforcée.

Les responsables ont souligné que la nouvelle perspective issue de l'État de Medemer a favorisé une collaboration plus forte que jamais entre le gouvernement, les agriculteurs, les investisseurs et les partenaires de développement.

Cette harmonisation concrétise le concept selon lequel la transformation rurale exige une synergie. En coordonnant les capacités de tous les acteurs et en positionnant l'agriculture comme un pôle d'investissement central, le gouvernement enregistre des résultats concrets, de nombreux agriculteurs accédant désormais au statut d'investisseurs.