Maroc: Rabat abrite la Conférence finale de l'Initiative du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme sur l'éducation pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent

Le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'Etranger accueille, jeudi à Rabat, la Conférence de clôture de l'Initiative du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF) sur l'Education pour la Prévention et la Lutte contre l'Extrémisme violent conduisant au terrorisme (EDU4PCVE), conduite sous la coprésidence du Royaume du Maroc et de l'Union Européenne et mise en oeuvre par le Centre international d'excellence "Hedayah".

Cette rencontre internationale réunit des responsables gouvernementaux, des experts, des organisations internationales et des institutions éducatives, afin de présenter les résultats d'un cycle de travaux consacré au renforcement du rôle de l'éducation dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

La Conférence a mis en lumière les quatre principaux livrables de l'Initiative, à savoir un état des lieux analytique, présenté dans le "Research Brief", retraçant les évolutions majeures observées au cours de la dernière décennie en matière de facteurs de vulnérabilité, d'identités numériques et de nouvelles dynamiques d'apprentissage, un programme de formation des formateurs (ToT) destiné à renforcer les capacités des décideurs, des enseignants et des praticiens en matière de prévention par l'éducation et un Guide de suivi, d'évaluation et d'apprentissage (MEL Toolkit) permettant de mesurer l'impact des initiatives et d'améliorer la qualité des interventions éducatives ainsi que l'Addendum au Mémorandum d'Abou Dhabi sur les bonnes pratiques en matière d'éducation et de lutte contre l'extrémisme violent, actualisant les bonnes pratiques du GCTF à la lumière des mutations technologiques, sociales et pédagogiques.

Ces outils constituent le socle opérationnel de l'Initiative EDU4PCVE, dont l'objectif est de proposer un cadre renouvelé, fondé sur des approches innovantes, pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs face aux risques de radicalisation, y compris dans les environnements numériques et les espaces d'apprentissage non formels.

La Conférence illustre la continuité des initiatives portées par le Maroc pour promouvoir une approche globale et proactive de la prévention de l'extrémisme violent.

Fidèle à son engagement en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, le Royaume poursuit, à travers cette initiative et d'autres actions et activités menées dans le cadre du GCTF, son rôle moteur en faveur de l'intégration et de l'utilisation des outils développés afin de renforcer la résilience des sociétés face aux risques de radicalisation.

Lancée il y a deux ans, l'Initiative EDU4PCVE avait tenu sa conférence inaugurale à Rabat, avant de se poursuivre par un atelier technique organisé à Bruxelles. Elle arrive aujourd'hui à son terme à travers cet exercice de restitution et de présentation des résultats, inscrit dans le cadre des travaux du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF), plateforme internationale regroupant 32 membres et dédiée au renforcement de la coopération, ainsi qu'à l'élaboration de bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.