Maroc: Coup d'envoi à Rabat de la 18ème édition du Festival Handifilm

Le coup d'envoi de la 18e édition du Festival Handifilm a été donné, jeudi soir au cinéma Renaissance de Rabat, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.

Organisé par l'Association Handifilm, cet événement culturel, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se poursuit jusqu'à ce samedi, sous le thème "La digitalisation et l'intelligence artificielle au service du cinéma inclusif".

Cette édition met en lumière des expériences cinématographiques qui font usage des technologies numériques et de l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès au son et à l'image aux personnes en situation de handicap, tout en soulignant le rôle du cinéma comme outil d'éducation aux droits de l'Homme.

La cérémonie d'ouverture de cet événement a été marquée par l'avant-première spéciale du film "Lock and Quake", un documentaire poignant qui retrace quatre années de résilience et de créativité dans le cadre de l'initiative "Les jeunes devant et derrière la caméra pour une société inclusive".

En outre, de vibrants hommages ont été rendus à l'artiste Azelarab Kaghat, au militant des droits de l'Homme Abdelmajid Makni, et à Claudia Corsolini, présidente de "OVCI La Nostra Famille E.T.S", dont l'organisme, invité d'honneur de cette édition, est partenaire historique du festival, pour leurs efforts au service de la promotion la culture d'intégration des personnes en situation de handicap.

S'exprimant à cette occasion, le directeur du festival, Hassane Benkhlafa, a expliqué que l'Association du cinéma, des droits de l'Homme et de l'intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons pour une société inclusive. Il a également souligné que le programme de cette édition a pour objectif de partager des émotions et des idées qui incarnent la vision du festival qui est de "faire du cinéma un espace où se rencontrent la créativité, la pensée et l'action sociale".

Et d'ajouter que les activités parallèles proposées offriront également l'occasion de croiser les regards sur les contributions de l'intelligence artificielle au cinéma inclusif et de formuler des recommandations concernant ses enjeux éthiques.

De son côté, Claudia Corsolini a affirmé qu'une grande partie du succès du festival est due au dynamisme qu'il a généré depuis sa création, en tant que plateforme éducative et artistique.

L'intérêt constant des jeunes pour le cinéma, malgré la prépondérance des réseaux sociaux, démontre la nécessité de développer de nouveaux canaux qui suivent l'évolution du langage visuel contemporain et ouvrent la voie à l'inclusion de différents groupes, a-t-elle ajouté. Elle a également relevé que cette manifestation cinématographique constitue un modèle réussi que son organisation souhaite initier dans d'autres pays où elle est présente.

Cette édition propose une programmation riche et diversifiée comprenant 26 films provenant de 11 pays, allant des fictions aux documentaires en passant par les films d'animation. Ces oeuvres seront présentées dans trois sections principales, à savoir: la compétition officielle, la compétition spéciale juniors et la section panorama, qui présente des oeuvres hors compétition abordant le thème du handicap sous de multiples angles.

Parallèlement aux projections, une table ronde sur "Intelligence artificielle et cinéma inclusif : entre ambition d'inclusion et responsabilité éthique" sera organisée, ainsi qu'une master class animée par Azelarab Kaghat, des présentations d'ouvrages et des ateliers pratiques autour de l'amélioration de l'accès des personnes en situation de handicap sensoriel aux contenus cinématographiques grâce à l'IA.