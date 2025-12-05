Sénégal: Sixième journée Ligue 2 - Le leader NGB à l'assaut du DUC

5 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) affronte, dimanche, le Dakar université club (DUC), en match comptant pour la sixième journée du championnat.

L'équipe de NGB va se frotter aux étudiants de Dakar pour relancer sa machine après avoir été freiné dans sa dynamique victorieuse par Thiès FC, lors de la journée précédente.

Elle va chercher la victoire pour garder la distance avec ses poursuivants.

L'équipe des quartiers Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie avait entamé la saison avec quatre victoires en autant de sorties.

Le dauphin de NGB, le promu Guelwaars de Fatick vise un troisième succès à domicile en recevant, samedi, le Ndiambour de Louga.

Voici le programme de la sixième journée de Ligue 2 :

  • Samedi : Essamaye-Oslo ; Guelwaars Fatick-Ndiambour ; Téranga SC-AS Bambey ; Amitié FC-Diambars ; AS Kaffrine-Douanes
  • Dimanche : DUC-NGB ; Thiès FC-Jamono de Fatick ; ASC Saloum-Port

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.