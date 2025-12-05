Sénégal: Sixième journée Ligue 2 - Le leader NGB à l'assaut du DUC

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) affronte, dimanche, le Dakar université club (DUC), en match comptant pour la sixième journée du championnat.

L'équipe de NGB va se frotter aux étudiants de Dakar pour relancer sa machine après avoir été freiné dans sa dynamique victorieuse par Thiès FC, lors de la journée précédente.

Elle va chercher la victoire pour garder la distance avec ses poursuivants.

L'équipe des quartiers Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie avait entamé la saison avec quatre victoires en autant de sorties.

Le dauphin de NGB, le promu Guelwaars de Fatick vise un troisième succès à domicile en recevant, samedi, le Ndiambour de Louga.

Voici le programme de la sixième journée de Ligue 2 :