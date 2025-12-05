Sénégal: Guédé village - La prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs au menu d'une rencontre

Guédé village — Une réunion destinée à prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs locaux, a eu lieu jeudi, à Guédé village dans le département de Podor (nord), a-t-on appris, des organisateurs.

Des chefs de village, des acteurs locaux ainsi que des responsables du Plan d'occupation et d'affectation des sols (POAS) des zones de Ngaolé, Guia et Mboyo, ont pris part, à cette rencontre.

Selon le chargé de programmes de la division appui au développement des communes (DADC), Abdoul Silèye Sow "de nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs, des situations susceptibles d'engendrer des dégâts importants, ont été constatés cette année".

Il a souligné que la réunion de prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs a permis de rappeler les règles d'application du Plan d'occupation et d'affectation des sols, outil de référence de la gestion foncière dans la zone.

Abdoul Silèye Sow s'est réjoui de l'organisation de cette rencontre en cette période de culture de décrue généralement source de tensions entre les producteurs.

Les participants ont formulés quelques recommandations préventives.

Ainsi, la commune de Guédé village et les antennes du POAS sont chargées du suivi des mesures préventives retenues par les parties prenantes.

"Des actions de sensibilisation seront renforcées dans les médias locaux, notamment les radios communautaires et les chaînes de télévision", a indiqué M. Sow.

Il a appelé en faveur de la préservation de la paix entre éleveurs et agriculteurs, soulignant que le foncier est un soubassement économique et social qui nécessite le dialogue et la sérénité.