Sénégal: Panel sur les 25 ans du partenariat avec l'Union européenne, à partir de 15 heures

5 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Délégation de l'Union européenne au Sénégal organise un panel sur le thème "25 ans du partenariat UE-UA : bilan et perspectives", ce vendredi, à partir de 15 heures, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, annonce un communiqué.

Cette rencontre va enregistrer la participation du gouvernement sénégalais, de l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani, et de celui d'Angola, Adão Pinto, dont le pays assure la présidence tournante de l'UA.

Des ambassadeurs de la Team Europe et des missions diplomatiques membres de l'Union africaine vont également y prendre part, de même que des chefs d'entreprises, des étudiants et des professeurs, selon le communiqué.

Il rappelle que l'année 2025 marque le 25ème anniversaire du premier sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA), tenu au Caire en 2000.

Il ajoute que le dernier sommet UE-UA s'est tenu les 24 et 25 novembre derniers à Luanda, en Angola, "autour des ambitions communes de paix et de sécurité, d'intégration économique entre les deux continents, du multilatéralisme, de la croissance verte et numérique, de la migration et de la mobilité, et du développement humain".

