Sénégal: Une fresque géante dévoilée pour lancer les festivités du 60è anniversaires des MSAD

Thiès — Le directeur général des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) de Thiès, Ibrahima Thiam, a procédé, jeudi, au dévoilement d'une fresque géante pour le lancement officiel des festivités marquant le soixantième anniversaire de cette institution culturelle et artistique spécialisée dans la tapisserie, a constaté l'APS.

"Nous sommes réunis pour, d'abord, fêter un anniversaire : celui d'un joyau artistique et culturel, d'un fleuron dans les métiers du tissage", a-t-il notamment déclaré.

Ibrahima Thiam s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie organisée en prélude à la célébration des 60 ans des MSAD, créées le 4 décembre 1966 à l'initiative de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor (1960-1980).

"Ce 4 décembre marque 59 ans de présence des Manufactures dans les institutions les plus importantes du Sénégal et partout ailleurs dans le monde à travers ses belles tapisseries", a rappelé M. Thiam.

Selon lui, la cérémonie marque le lancement d'une année de célébration des 60 ans de présence des manufactures sur la scène artistique et culturelle.

"C'est une occasion pour dévoiler la belle fresque réalisée en un temps record par nos artistes et qui représente le logo des 60 ans d'existence des Manufactures", a-t-il expliqué.

Cette célébration, qui s'étendra sur une année, sera l'occasion de magnifier les belles réalisations des Manufactures, à travers des rencontres artistiques et culturelles, des colloques, des expositions, des hommages, "bref de revisiter 60 ans d'activités intenses", a souligné Ibrahima Thiam.

"Nous sommes là juste pour un lancement, mais les vraies activités [sont prévues] en 2026.", a-t-il annoncé, appelant "toute la population thièssoise, tout le Sénégal, le monde entier" à participer à la célébration des 60 ans des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs.