Afrique: Ouverture à Saly de la 15e édition de l'Open International de Golf

5 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — La 15e édition de l'Open International de golf a été lancée jeudi à Saly (Ouest), avec la participation plus de 75 professionnels venus de 14 pays d'Afrique, a constaté l'APS.

"C'est une compétition qui va regrouper les amateurs et plus de 75 professionnels du golf venus de 14 pays d'Afrique", a dit Mohamed Diop, le président de la Fédération sénégalaise de golf.

La compétition va se dérouler du 4 au 7 décembre à Saly et à Dakar, a-t-on appris des organisateurs.

"Les deux premiers jours vont se dérouler à Saly (Ouest) et la deuxième phase des activités va se poursuivre à Dakar [qui va abriter], la grande finale en présence des autorités en charge du Sport et du Tourisme", a précisé M. Diop.

Le golf, a-t-il expliqué, est un sport qui a "un impact majeur en termes de développement touristique, de création d'emplois et de stimulation de l'activité économique".

Saluant "le potentiel énorme du golf sénégalais", Mohamed Diop a plaidé pour la construction d'infrastructures modernes permettant d'accueillir de grandes compétitions de cette discipline au Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.