Afrique: Ouverture à Saly de la 15e édition de l'Open International de Golf

Saly — La 15e édition de l'Open International de golf a été lancée jeudi à Saly (Ouest), avec la participation plus de 75 professionnels venus de 14 pays d'Afrique, a constaté l'APS.

"C'est une compétition qui va regrouper les amateurs et plus de 75 professionnels du golf venus de 14 pays d'Afrique", a dit Mohamed Diop, le président de la Fédération sénégalaise de golf.

La compétition va se dérouler du 4 au 7 décembre à Saly et à Dakar, a-t-on appris des organisateurs.

"Les deux premiers jours vont se dérouler à Saly (Ouest) et la deuxième phase des activités va se poursuivre à Dakar [qui va abriter], la grande finale en présence des autorités en charge du Sport et du Tourisme", a précisé M. Diop.

Le golf, a-t-il expliqué, est un sport qui a "un impact majeur en termes de développement touristique, de création d'emplois et de stimulation de l'activité économique".

Saluant "le potentiel énorme du golf sénégalais", Mohamed Diop a plaidé pour la construction d'infrastructures modernes permettant d'accueillir de grandes compétitions de cette discipline au Sénégal.