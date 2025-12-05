Dakar — Le champion ivoirien de taekwondo Cheick Sallah Cissé, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016, fait partie des cinq athlètes nommés par la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, à la commission des athlètes, a annoncé l'instance olympique dans un communiqué rendu public jeudi.

Premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il a également participé aux olympiades de Tokyo 2020.

Champion du monde de te taekwondo, en 2023, à Bakou, en Azerbaïdjan, dans la catégorie des plus de 87 kilos, Cheick Sallah Cissé a décroché le bronze aux Jeux de Paris 2024 (+80 kg).

Sur le continent, il compte deux titres aux Jeux africains (2015, 2019) et trois médailles d'or aux Championnats d'Afrique (2014, 2016, 2021), ainsi que deux médailles d'argent (2018, 2022).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également remporté l'argent à la Coupe du monde par équipe 2013 en Côte d'Ivoire.

En Grand-Prix, son palmarès est l'un des plus fournis avec huit médailles d'or, trois d'argent et plusieurs de bronze entre 2015 et 2023.

Agé de 32 ans, Cissé est coprésident de la commission des athlètes de World taekwondo et cadre au ministère des Sports de Côte d'Ivoire.

Aux côtés du taekwondoïste ivoirien, une autre Africaine a été nommée à la commission des athlètes du CIO en la personne de la Nigériane Olufunke Oshonaike (tennis de table), qui a participé à sept éditions des Jeux olympiques, de 1996 à 2020, d'après le communiqué.

Sont également nommés Soraya Aghaei Haji Agha (Iran, badminton), première joueuse iranienne de cette discipline à avoir participé aux Jeux olympiques, de même que Husein Alireza (Arabie saoudite, aviron), engagé au sein des commissions des athlètes nationales et continentales.

Il y a aussi Mariana Pajón (Colombie, cyclisme), double championne olympique et multiple championne du monde.

La présidente de la commission des athlètes du CIO, Emma Terho, a salué l'arrivée des nouveaux membres, soulignant la "diversité de leurs parcours" qui contribuera, selon elle, à renforcer la défense des athlètes, lit-on dans le communiqué.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, citée dans le document, a rappelé que la commission reste "essentielle pour s'assurer que les athlètes demeurent au coeur des décisions".

Ces nouvelles nominations portent désormais à 23 le nombre de membres de la commission des athlètes du CIO, dont 13 femmes et 10 hommes, représentant 15 sports d'été et cinq d'hiver, issus de tous les continents, y compris une athlète de l'équipe olympique des réfugiés.