Burkina Faso: Madame Cristina Maria Cerqueira Pucarinho pour maintenir le lien entre Lisbonne et Ouagadougou

5 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de Son Excellence Madame Cristina Maria CERQUEIRA PUCARINHO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République portugaise auprès du Burkina Faso, avec résidence Dakar au Sénégal.

Madame Cristina Maria CERQUEIRA PUCARINHO, née à Luanda (Angola), est diplomate de carrière. Titulaire d'une licence en droit, avec une spécialisation en droit économique, elle a occupé plusieurs responsabilités aussi bien dans l'administration de son pays que dans les représentations diplomatiques du Portugal.

La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République du Portugal est pour l'instant matérialisée par une convention-cadre de coopération signée en 2002. Celle-ci a permis aux deux États de créer une commission mixte de coopération que la diplomate aura pour mission de mettre en route.

