Addis Ababa — L'Éthiopie continue de jouer un rôle inspirant et prépondérant pour les Africains en réalisant le projet historique du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), ont déclaré les fils des grands leaders panafricanistes Julius Nyerere et Patrice Lumumba.

À l'issue de sa visite aujourd'hui au musée historique Adwa Victory Memorial Museum à Addis-Abeba, Madaraka, le fils de Julius Nyerere, a déclaré à l'ENA que le GERD, financé par des fonds propres, est un projet d'infrastructure gigantesque et important dont les autres pays africains peuvent s'inspirer.

« Je pense que c'est un exemple très important qui montre comment l'Afrique peut financer son propre budget sans dépendre de sources extérieures », a-t-il souligné.

Pour Madaraka, Adwa est une grande source d'inspiration pour tous ceux qui ont des idées panafricanistes. « J'ai été très impressionné (par le musée). Je savais un peu que l'Éthiopie avait combattu les Italiens. Mais cette visite m'a permis d'obtenir plus de détails sur ce qui s'est passé autour de cette lutte à Adwa ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, il s'est également inspiré et a tiré des enseignements de la lutte de l'Éthiopie contre le colonialisme, qui a permis au pays de devenir le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé.

La victoire d'Adwa est une grande source d'inspiration, a-t-il déclaré. « Cela me fait prendre conscience qu'elle fait partie intégrante de l'histoire de l'Éthiopie. » Il est donc tout à fait naturel, par exemple, que l'Organisation de l'unité africaine ait été créée ici et que le siège de l'UA reste en Éthiopie.

Le fils de Patrice Lumumba, Roland, a également félicité l'Éthiopie pour son énergie propre, qui est « quelque chose de positif pour tous les pays ».Appréciant le musée historique du mémorial de la victoire d'Adoua, il a souligné le rôle panafricain inspirant de l'Éthiopie pour les autres pays africains.

La victoire d'Adoua, qui marque le début de la lutte contre le colonialisme, est également le début du panafricanisme, a déclaré Roland, encourageant les autres Africains qui passent par Addis-Abeba à visiter le musée qu'il a beaucoup apprécié.

Il a en outre souligné que l'Éthiopie a eu la chance, au début des années 1960, d'accueillir l'Union africaine et que les différents gouvernements éthiopiens ont travaillé dans ce sens, faisant ainsi de l'Éthiopie la capitale de l'Afrique.

Il a également encouragé le gouvernement éthiopien à continuer d'œuvrer pour l'unité et la paix en Afrique, le pays ayant été le centre du panafricanisme et de l'unité africaine.

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est considéré par beaucoup comme un « Adwa » des temps modernes, inspirant les Africains en symbolisant l'autonomie, l'unité et la libération de la dépendance.

La bataille d'Adwa de 1896 a été un moment charnière qui a profondément inspiré et dynamisé la lutte mondiale contre le colonialisme, devenant un puissant symbole de la résistance et de la fierté noires.