Afrique de l'Est: Les politiciens égyptiens jouent les victimes dans le jeu du Nil pour masquer leurs échecs nationaux, selon un professeur d'Uppsala

Addis Ababa — Certains politiciens égyptiens « jouent un jeu perdant » au sujet de l'Abbay (Nil) et du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), utilisant principalement cette question pour détourner les pressions politiques internes, a déclaré Ashok Swain, éminent universitaire et professeur de recherche sur la paix et les conflits à l'université d'Uppsala.

S'adressant à l'ENA, M. Swain, qui est également titulaire de la chaire internationale de coopération dans le domaine de l'eau de l'UNESCO, a fait remarquer que les responsables égyptiens continuaient de s'appuyer sur un discours sans fondement, se livrant à ce qu'il a qualifié de « gesticulations » et de désinformation à l'encontre de l'Éthiopie.

Selon lui, ils tentent de présenter la recherche d'un accès à la mer par l'Éthiopie comme une menace, plutôt que d'embrasser la prospérité et la coopération mutuelles.

Il a déclaré que l'Égypte tente aujourd'hui de bloquer les droits d'accès à la mer de l'Éthiopie, comme elle l'avait fait pour empêcher l'Éthiopie d'utiliser les eaux de l'Abbay/Nil.

Dans sa dernière déclaration, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a rejeté le refus de l'Égypte d'engager le dialogue et sa rhétorique de plus en plus hostile, affirmant que la position du Caire reflète une tentative délibérée de provoquer des tensions et de provoquer une nouvelle escalade.

Le ministère a condamné la position de l'Égypte à cet égard, la qualifiant d'irresponsable, et a appelé la communauté internationale à dénoncer son comportement.

Pays qui contribue à 86 % au débit total du Nil, l'Éthiopie affirme que l'utilisation du fleuve Abbay relève de ses droits souverains.

Le ministère a également accusé l'Égypte de mener une campagne dans la Corne de l'Afrique visant à déstabiliser l'Éthiopie et à favoriser la création d'États clients faibles et dociles au service des intérêts du Caire.

Toutefois, selon M. Swain, les efforts de l'Égypte ont peu de chances d'aboutir et ne porteront pas leurs fruits aux niveaux régional et international.

« L'Égypte a depuis longtemps accepté que le GERD soit une réalité », a-t-il fait remarquer. « Malgré les déclarations belliqueuses occasionnelles de certains politiciens égyptiens, celles-ci s'adressent principalement à l'opinion publique nationale et ne reflètent pas un changement dans leur compréhension de la situation. »

Selon le chercheur, les plaintes répétées de l'Égypte devant le Conseil de sécurité des Nations unies n'ont pas donné les résultats escomptés, et les autorités égyptiennes sont bien conscientes que le recours au CSNU n'a rien changé et ne changera rien à la réalité sur le terrain.

« Le Conseil de sécurité des Nations unies est profondément divisé sur cette question », a-t-il déclaré. « Même sans divisions, la Chine, utilisant son droit de veto, s'opposerait à toute intervention sur la gestion transfrontalière de l'eau qui ne favoriserait pas les pays en amont. La Chine a une politique cohérente selon laquelle les pays en amont ont le droit d'utiliser les ressources en eau, reflétant sa propre expérience en tant que pays en amont pour la plupart des fleuves d'Asie. »

« Il a donc déclaré qu'il trouvait tout à fait naturel que les politiciens égyptiens fassent de telles déclarations à l'intention de leur opinion publique », a déclaré M. Aswin, ajoutant : « Je ne pense pas qu'elles aient une réelle importance au niveau international, régional ou même en termes de gestion du Nil. »

Commentant la position régionale de l'Éthiopie, il a souligné que le pays avait non seulement franchi une étape importante sur le plan technique avec la construction et l'inauguration du GERD, le plus grand barrage d'Afrique, mais qu'il avait également remporté une victoire diplomatique majeure pour cette nation d'Afrique de l'Est.

« Ainsi, la position diplomatique et régionale de l'Éthiopie est en hausse, tandis que l'influence de l'Égypte a diminué », a-t-il déclaré.

Il a critiqué l'Égypte pour ses tentatives visant à priver l'Éthiopie d'un accès à un port maritime, exhortant la nation nord-africaine à adopter une approche coopérative concernant les eaux du Nil et à collaborer dans divers secteurs.

« La meilleure voie possible pour l'Égypte et l'Éthiopie est la coopération sur le Nil », a-t-il déclaré. « L'Égypte joue une fois de plus un jeu perdant en essayant de bloquer l'accès de l'Éthiopie à la mer. »

Il existe un sentiment largement répandu en Éthiopie et dans la région selon lequel l'Égypte s'est longtemps engagée dans la création d'alliances anti-éthiopiennes alors que l'Éthiopie continue d'utiliser le fleuve Abbay pour son développement, et maintenant qu'elle a lancé une campagne diplomatique internationale pour réaffirmer sa place légitime sur la mer Rouge, un débouché dont elle a été écartée il y a trois décennies par des accords injustes et louches.