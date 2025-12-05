Ile Maurice: «Geet gawai» - Une célébration en hommage à un héritage vivant

Le 1eᣴ décembre, au Rabindranath Tagore Institute, la Bhojpuri Speaking Union (BSU) a célébré l'anniversaire de l'inscription des chants folkloriques Bhojpuri Geet Gawai au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. L'audience rassemblait des ghitãrines, des étudiants en bhojpuri, des passionnés de la langue ainsi que de nombreuses personnalités.

Dans son discours d'ouverture, la présidente de la BSU, Varsharanee Bissessur, est revenue sur l'évolution du bhojpuri à Maurice. Elle a remercié tous ceux ayant contribué à l'inscription du geet gawai à l'UNESCO, tout en soulignant l'importance de la transmission de ce patrimoine aux jeunes. Elle a rappelé qu'environ 200 millions de personnes dans le monde sont liées au bhojpuri et que Maurice se distingue comme l'un des rares pays à disposer d'une chaîne télévisée en bhojpuri et à enseigner cette langue en milieu scolaire. Dans cette dynamique, la BSU prévoit d'organiser l'année prochaine un festival international du bhojpuri à Maurice.

Invitée d'honneur, Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers et de la Planification économique, a livré un discours en hindi et en bhojpuri. Elle a insisté sur la nécessité de préserver la langue au sein du cercle familial. Selon elle, l'enseignement du bhojpuri à l'école est une étape importante, mais reste insuffisant si les enfants ne l'entendent pas au quotidien au contact des aînés.

Le programme comprenait également une présentation sur le patrimoine animée par Reeta Poonith et Varsharanee Bissessur, un aperçu des travaux de recherche menés à Maurice par Jay Ganesh Dawosing du MGI, ainsi qu'un partage d'expérience d'Akash Beeharry sur le geet gawai.

Parmi les invités figuraient aussi Shruti Pathak, le Haut-commissaire indien ; Mookhesswur Choonee, ancien ministre et actuel président de Gopio International - initiateur du projet - ; Anjalee Chintamunee, présidente de l'Hindi Speaking Union ; des anciens conseillers principaux au bureau du Premier ministre ; Premchand Boojhawon, du Human Service Trust ; Vinay Dussoye, de Gopio Mauritius ; ainsi que plusieurs autres personnalités. La cérémonie était animée par Arvind Bissessur et le vote de remerciements a été prononcé par Mohunlall Chummun, OSK.

En conclusion, Varsharanee Bissessur a affirmé que le geet gawai continuera de résonner dans le paysage culturel mauricien, symbolisant la richesse et de la diver- sité du patrimoine immatériel du pays.