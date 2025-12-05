Ile Maurice: Dinesh Burrenchobay nommé président à temps partiel

Dinesh Burrenchobay a été nommé à la présidence de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Il remplace Claire Le Lay, révoquée le 11 novembre dernier. La décision a été officialisée après la réunion du conseil des ministres.

Avec plus de 35 ans de carrière dans l'hôtellerie haut de gamme et l'aviation, Dinesh Burrenchobay arrive avec un solide bagage, indique la MTPA. Il a occupé des fonctions clés au sein de groupes locaux et internationaux, pilotant croissance, excellence opérationnelle et projets innovants. On lui doit notamment le lancement de la marque One&Only, l'ouverture de plusieurs hôtels de luxe, la transformation de services chez Air Mauritius, ou encore la conception et la gestion des terminaux privés YU Lounge à Maurice et Saint-Kitts. Il a également supervisé des projets hôteliers majeurs pour le Groupe Currimjee aux Seychelles et à Maurice.

Ancien président de l'école hôtelière SGD et membre du conseil

d'administration de l'AHRIM pendant plusieurs années, Dinesh Burrenchobay est aujourd'hui cofondateur de l'agence de branding et communication Brand In One.« Je suis honoré d'assumer la présidence de la MTPA », a-t-il déclaré.

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, il assure vouloir travailler étroitement avec les autorités pour repositionner Maurice comme destination de premier plan. « Le marché est de plus en plus compétitif. Il faudra unir les forces pour atteindre les objectifs fixés et répondre aux attentes de l'industrie », affirme-t-il.

Sous sa présidence, la MTPA compte intensifier son action stratégique, soutenir les équipes opérationnelles et affiner l'image de Maurice à l'international, avec l'objectif d'assurer un développement durable et une meilleure valorisation de la destination.