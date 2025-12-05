Cote d'Ivoire: Hausse de 6% du résultat net de NSIA Banque Côte d'Ivoire au troisième trimestre 2025

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net de NSIA Banque Côte d'Ivoire a connu une hausse de 6% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activités au troisième trimestre 2025 établi par la direction de cet établissement bancaire

Ce rapport d'activités a mis en exergue un résultat net de 25,037 milliards de FCFA contre 24 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Selon la direction de la banque, l'évolution notée est portée par les progressions des indicateurs de résultat et de bilan. C'est ainsi que le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 7% à 77,366 milliards de FCFA contre 73 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024.

Dans leur rapport d'activité, les responsables de NSIA Banque Côte d'Ivoire avancent que le PNB est porté principalement par l'augmentation de 21% de la marge d'intérêts au cours de cette période.

« Cette progression de la marge d'intérêts, passant de 44,8 milliards de FCFA à fin septembre 2024 à 54,1 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 est le reflet de l'augmentation des engagements de la clientèle et de l'accroissement des revenus de l'activité Titres » ajoutent-ils.

Durant la période sous revue, les crédits nets à la clientèle ont augmenté de 16% par rapport à décembre 2024, s'établissant à 1775 milliards de FCFA contre et sont portés essentiellement par les avances à court et moyen terme. Quant aux dépôts de la clientèle, ils ont aussi augmenté de 16% à 1970 milliards de FCFA contre 1 701 milliards de FCFA au 31 décembre 2024. Selon les dirigeants NSIA Banque Côte d'Ivoire, ils résultent de l'augmentation des encours des dépôts de garantie, des dépôts à vue et des dépôts à terme clientèle.

Le résultat avant impôt s'est établi à 28 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 contre 26 milliards FCFA au 30 septembre 2024, soit une progression de 6%

La même tendance haussière est notée au niveau du total bilan avec une réalisation de 2 827,309 milliards de FCFA contre 2 230 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024 (+12%).

Quid des perspectives qui se dessinent pour le dernier trimestre 2025 ? Sur ce point, les responsables de NSIA Banque Côte d'Ivoire estiment que leur établissement bancaire entend poursuivre ses activités sur la dynamique commerciale entamée, tout en assurant la maitrise des risques et des frais de gestion, en vue de l'atteinte de ses objectifs stratégiques.