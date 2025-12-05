Afrique: PAPSS COWRY 2025 - Un pas stratégique vers un marché africain sans frontières

La conférence inaugurale PAPSS COWRY Lagos 2025 s’est ouverte mardi au Nigeria au Lagos Continental Hotel, rassemblant banquiers centraux, institutions financières, fintechs et décideurs publics. Organisé par le Pan-African Payment and Settlement System (Système panafricain de paiement et de règlement) (PAPSS), sous l’égide d’Afreximbank, de l’Union africaine et du Secrétariat de la ZLECAf, l’événement a mis en lumière l’ambition croissante du continent de bâtir une infrastructure de paiement réellement africaine.

Au centre des discussions figurait le rôle de PAPSS dans l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Dans son discours principal, Mike Ogbalu III, directeur général du PAPSS, a rappelé les origines historiques de la fragmentation économique du continent et l’impact persistant des multiples monnaies africaines sur les échanges intra-africains.

Lancé publiquement en 2022, PAPSS connecte aujourd’hui 19 pays, 160 banques commerciales et 15 infrastructures de paiement nationales, permettant des transactions transfrontalières en monnaie locale, réglées en moins de 120 secondes. Le système intègre en outre des contrôles LBC/FT, le screening des sanctions et des mécanismes de lutte contre la fraude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Afreximbank renforce l’architecture régionale des paiements

Pour Heytham El Maayargi, vice-président exécutif d’Afreximbank, le PAPSS COWRY est comme un mouvement structurant pour le commerce numérique africain. Il a rappelé que le continent perd chaque année près de 5 milliards de dollars en raison de paiements routés via des devises tierces.

Par conséquent Afreximbank soutient déjà PAPSS grâce à son bilan de 45 milliards de dollars et à un fonds de liquidité et de règlement de 3 milliards de dollars.

Il a également annoncé deux innovations majeures telles que la carte PAPSS, permettant des paiements africains en monnaie locale sans frais de change, et le Laboratoire d’innovation d’Afreximbank à Abuja, dédié aux solutions d’IA et aux technologies commerciales fondées sur PAPSS.

Un appel collectif à l’indépendance financière africaine

Le Prof. Pius Olanrewaju, président de l’Institut des banquiers du Nigeria, pour sa part, a insisté sur la nécessité d’une infrastructure de paiement contrôlée par les Africains. Selon lui, l’intégration monétaire reste impossible tant que 80 % des paiements intra-africains dépendent encore de monnaies non africaines.

Le Secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a renforcé ce message en questionnant l’usage de devises extérieures dans les échanges entre pays africains.

La conférence s’est conclue par l’annonce de plusieurs partenariats entre la carte PAPSS et des entreprises comme Pay Altitude, Unify Payment et Seanfix. PAPSS a également révélé la création des PAPSS CAWRY Awards, qui récompenseront en 2026 les acteurs remarquables du secteur des paiements africains.

Un pas décisif vers l’autonomie continentale

Pour de nombreux participants, PAPSS représente davantage qu’un simple système de paiement. En effet, c’est le socle technologique et symbolique d’un marché africain intégré. Grâce à cette infrastructure, la ZLECAf dispose désormais d’un outil concret pour transformer les politiques en échanges réels et favoriser une prospérité partagée.