Angola: Les États-Unis et la Commission européenne prêts à discuter du financement du corridor de Lobito

Luanda — Le gouvernement américain et la Commission européenne sont prêts à examiner les modalités de financement des projets visant à assurer la poursuite de la réhabilitation du corridor de Lobito (côté angolais) et à garantir son rôle de catalyseur du développement régional.

Selon la déclaration d'intention conjointe relative au corridor de Lobito, les deux entités ont également pris note des récentes discussions entre le secteur privé et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) concernant des propositions d'investissement pour la partie congolaise de cette infrastructure ferroviaire.

Par ailleurs, elles soulignent que le corridor de Lobito est un projet d'infrastructure transformateur qui renforcera la connectivité régionale, garantira les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et stimulera une croissance économique durable.

En reliant la République démocratique du Congo au port de Lobito, sur l'océan Atlantique en Angola, le corridor de Lobito ouvrira de nouvelles voies pour le commerce bidirectionnel entre l'Afrique centrale, les États-Unis et l'Europe, précise le document.

« Nous affirmons notre intention de maintenir une parfaite coordination et un engagement sans faille pour soutenir la réussite du Corridor, ce qui garantira des chaînes d'approvisionnement plus transparentes et des investissements durables en provenance de la région », souligne le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement américain et la Commission européenne réaffirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la sécurité et la croissance économique dans la région des Grands Lacs en Afrique.

« Ensemble, nous nous attachons à créer les conditions nécessaires à l'accroissement des investissements des États-Unis et de l'Union européenne dans toute la région, conscients que le développement économique est un pilier fondamental de la stabilité à long terme », précise le document.