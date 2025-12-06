Afrique Australe: L'Angola et la Zambie unissent leurs forces contre les maladies endémiques

Luena — L'Angola et la Zambie ont commencé ce jeudi à Luena à coordonner leurs stratégies pour une réponse et un contrôle efficaces des maladies endémiques et le renforcement de la surveillance épidémiologique dans les régions transfrontalières des provinces de Moxico et de Mongo.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion des autorités sanitaires de ces régions des deux pays voisins, le gouverneur de la province de Moxico (Est d'Angola), Ernesto Muangala, a déclaré que la collaboration internationale dans le domaine de la santé constitue une stratégie essentielle pour consolider le système de santé et promouvoir un développement durable.

Cette réunion transfrontalière, qui rassemble les autorités sanitaires des municipalités de Lumbala-Nguimbo, Ninda, Tchiume et Luena (Angola) et du district de Sikongo, dans la province de Mongu (Zambie), pourrait apporter des bénéfices mutuels aux populations de ces régions.

Il a ajouté que la réunion renforcera la coordination pour la prévention et le contrôle efficaces du paludisme, du VIH, de la tuberculose et d'autres maladies transmissibles à déclaration obligatoire, ainsi que la prise en charge des patients angolais en Zambie et vice-versa, grâce au partage d'informations et à des actions intégrées.

Pour le gouverneur, ces actions permettront de surmonter les obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les autorités sanitaires de ces régions, à savoir le manque de ressources humaines et d'infrastructures sanitaires, ainsi que la faiblesse de la surveillance épidémiologique et du partage des données entre les pays.

« Nous continuerons à oeuvrer pour renforcer cette coopération, afin de permettre l'échange de bonnes pratiques, d'optimiser les ressources et de promouvoir le règlement efficace des problèmes de santé transfrontaliers », a-t-il déclaré.

Le chef de la délégation zambienne, le commissaire de district de Sikongo, Mwalye Imbua, a réaffirmé que la lutte contre le paludisme et les autres maladies transmissibles est une responsabilité partagée.

Il a réaffirmé l'engagement et l'investissement de son pays dans la réalisation de ces objectifs, prédisant l'éradication du paludisme, maladie qui cause la mort de millions de personnes et freiné le progrès socio-économique du continent.

Cette réunion, qui se tient sous le thème « Moxico et Mongu ensemble pour la prévention et le contrôle du paludisme, du VIH et de la tuberculose », vise à renforcer la coordination entre l'Angola et la Zambie au niveau local pour une prévention et un contrôle efficaces de ces maladies.

L'Angola et la Zambie partagent une frontière de 1 110 kilomètres.