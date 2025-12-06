Angola: Lancement de l'appel d'offres international pour la gestion du corridor de Namibe

Moçâmedes — Le ministère des Transports a lancé ce vendredi, à Moçâmedes, l'appel d'offres public pour la concession du droit d'exploiter, de gérer et d'entretenir le corridor de Namibe, une infrastructure reliant la côte sud à l'intérieur de l'Angola.

Lors de la cérémonie, en présence de représentants du monde des affaires et du corps diplomatique accrédité en Angola, le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengue, a souligné l'importance du corridor de Namibe pour le développement socio-économique de la région sud, en particulier, et du pays en général, en précisant qu'il dispose de nombreuses infrastructures de transport et de logistique.

Il a expliqué que le corridor, long de 855 kilomètres, débute à la ligne ferroviaire de Moçâmedes, traverse le port de Namibe et relie la côte à l'intérieur du pays, pour se terminer dans la province de Cubango. Il constitue ainsi un axe stratégique pour la circulation des minéraux, des pierres ornementales, des produits agricoles et autres marchandises.

Jorge Bengue a également souligné que le corridor reliera les aéroports de Mucanca, à Lubango (Huíla), et de Welwitschia Mirábilis, à Moçâmedes, actuellement en cours de modernisation pour obtenir la certification pour les vols internationaux.

Il a ajouté que ce corridor constitue un lien essentiel entre la côte et l'intérieur des terres, une région riche en ressources minérales, dont certaines sont déjà exploitées, principalement du fer et des roches ornementales. Ses terres fertiles permettent une bonne production agricole et un secteur agro-pastoral dynamique. Il a ainsi mis en avant son potentiel en tant que plateforme capable de transformer le tissu économique du pays et de promouvoir l'intégration régionale.

« Ce projet ne sera possible que si nous disposons d'un réseau ferroviaire à plus grande capacité opérationnelle pour répondre à la demande, car le fer de Cuxi, les roches de Huíla, les produits agricoles de la région, les ressources halieutiques et autres marchandises exportées via le port de Namibe transiteront par ici », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que, dans un premier temps, la priorité serait donnée à la liaison avec la Namibie, puis avec la République de Zambie, soulignant que le corridor de Namibe serait géré dans le cadre d'un partenariat public-privé.

À cette occasion, Eugénio Fernandes, directeur national de l'économie des concessions au ministère des Transports, a ajouté que, compte tenu des caractéristiques de la concession, les candidats devaient justifier d'une expérience dans le secteur d'activité concerné et des capacités financières nécessaires au développement des activités concédées.

Parmi les critères minimaux d'éligibilité à l'appel d'offres figurent notamment la possession ou l'acquisition, au cours des trois dernières années, d'une entreprise de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'une entreprise de gestion de fret ferroviaire.

« Les soumissionnaires doivent détenir, directement ou par l'intermédiaire de filiales, une participation d'au moins 50 % dans au moins une des activités suivantes : gestion de l'infrastructure ferroviaire, exploitation du fret ferroviaire, chiffre d'affaires annuel de 50 millions de dollars US (moyenne des trois dernières années) et un actif net supérieur ou égal à 12,5 millions de dollars US lors du dernier exercice », a-t-il précisé.

Il a également indiqué que la concession est d'une durée de 30 ans, renouvelable jusqu'à 50 ans si elle inclut les lignes ferroviaires desservant la Namibie et la Zambie.

Eugénio Fernandes a déclaré que les actifs concernés par la concession sont l'infrastructure ferroviaire et le matériel de transport de marchandises par voie ferrée.

Selon le directeur, la rémunération de la concession comprend une prime de concession d'au moins 35 millions de dollars américains, un revenu fixe de 1,22 million de dollars américains par an, et un revenu variable de 5 % du chiffre d'affaires (pendant les cinq premières années), de 10 % (de la cinquième à la dixième année) et de 15 % à partir de la dixième année.

Concernant le personnel, il a ajouté que le concessionnaire s'engage à intégrer les 600 employés de CFM mentionnés dans le cahier des charges.