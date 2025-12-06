Angola: Le ministre des Télécommunications appelle à améliorer la qualité de l'information fournie aux citoyens

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Oliveira, a exhorté vendredi, à Luanda, les journalistes angolais à oeuvrer quotidiennement à l'amélioration de la qualité de l'information destinée aux citoyens, afin de répondre aux exigences de la modernisation technologique du secteur.

Selon le ministre, qui présidait la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'expansion et de modernisation de la Radio Nationale d'Angola (RNA), les avancées technologiques dans le domaine s'accompagneront d'exigences accrues et de nouveaux défis quant à la qualité des contenus à produire.

Il a indiqué que la modernisation en cours s'étend également aux télécommunications et aux technologies de l'information, dans la mesure où celles-ci constituent un socle technologique essentiel à l'expansion des services de communication sociale dans leur ensemble.

« Les projets en cours sous la coordination du MINTTICS, tels que le Réseau National à Large Bande en Fibre Optique, le Programme Spatial National et le Réseau de Câbles Sous-Marins, constituent des infrastructures de transmission qui soutiendront l'expansion des services de communication sociale que nous nous sommes engagés à étendre à l'ensemble du territoire national », a-t-il souligné.

Selon Mário Oliveira, avec la pose de la première pierre de ce projet, s'ouvre une nouvelle ère technologique dans la manière de faire de la radiodiffusion dans le pays, laquelle apportera modernisation, savoir-faire et un service de qualité, en vue d'une couverture nationale intégrale du signal de la RNA.

Il a précisé que, une fois les quatre phases du projet achevées, le service public de radiodiffusion bénéficiera d'une expansion conforme aux standards souhaités.

« La radiodiffusion est et demeurera un instrument de souveraineté, d'intégration et de cohésion nationales. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive pour garantir qu'Angola dispose d'une infrastructure de radiodiffusion robuste, résiliente et tournée vers l'avenir », a-t-il déclaré.

Pour le ministre, cette initiative illustre l'engagement de l'Exécutif en faveur de la modernisation de la radiodiffusion en particulier, et du secteur de la communication sociale en général, ainsi que de la démocratisation de l'accès à l'information, droit consacré par la Constitution.

Elle traduit également, a-t-il ajouté, l'engagement du gouvernement dans la formation de cadres capables d'assurer la durabilité technique des équipements qui seront installés.

Dans cette perspective, Mário Oliveira a réaffirmé la volonté de poursuivre l'investissement dans des solutions technologiques modernes dans le secteur de la communication sociale, afin de garantir à tous les Angolais, quelle que soit leur localisation, un accès complet à une information publique de qualité et la valorisation du capital humain.

Il a par ailleurs encouragé les professionnels de la RNA, et plus largement ceux du secteur de la communication sociale, à se sentir pleinement partie prenante du projet, en apportant leur soutien et en collaborant avec l'équipe de gestion.

Le responsable a indiqué que ce projet résulte d'un partenariat stratégique entre l'Exécutif angolais, l'Eximbank des États-Unis d'Amérique et le fournisseur d'équipements Gates Air, rappelant que le bénéficiaire final en est la RNA.

La pose de la première pierre du projet d'expansion et de modernisation de la RNA a eu lieu ce vendredi au Centre Émetteur de Luanda-Sud, à Viana. Ce projet s'inscrit dans les actions visant à accroître de manière significative le nombre de citoyens disposant d'un accès au signal radio en Angola.