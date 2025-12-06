Angola: Le MINTIICS lance le projet d'expansion de la RNA

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTIICS) a lancé ce vendredi, au Centre de radiodiffusion de Luanda-Sul, à Viana, le projet d'expansion et de modernisation de la Radio Nationale d'Angola (RNA).

Cet événement, présidé par le ministre en chef du MINTIICS, Mário Oliveira, s'inscrit dans le cadre des actions visant à accroître significativement le nombre de citoyens angolais ayant accès à la radio.

Le plan de mise en oeuvre de ce projet est le plus ambitieux de l'histoire de la radiodiffusion nationale en matière de modernisation technologique.

Il marque ainsi le lancement officiel du déploiement et de l'accélération de la diffusion des signaux radio sur l'ensemble du territoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme prévoit notamment la création d'un réseau MPLS privé, garantissant des communications internes sécurisées et à haut débit entre toutes les provinces et l'intégration en temps réel des stations provinciales et régionales aux studios centraux.

L'initiative inclut également un système de transmission hybride (satellite, IP et STL), assurant stabilité et couverture efficace même dans les zones les plus reculées.

Avec cette initiative, le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication (MINTTICS) réaffirme son engagement en faveur de l'innovation et de la modernisation du secteur.

Cet engagement se traduit par la numérisation complète des studios, la formation continue des professionnels des médias et le renforcement du rôle stratégique de l'information dans le développement du pays.

L'événement, qui marque le lancement du projet d'expansion et de modernisation de la RNA, a réuni des représentants des secteurs des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, des membres du gouvernement, des acteurs du secteur, des employés des stations de radio et des représentants de la société civile.

En septembre dernier, le président João Lourenço avait ordonné d'urgence la réhabilitation du bâtiment de la station RNA et l'amélioration des conditions de travail de ses employés, après avoir visité les installations.

Le chef de l'État avait donné cet ordre en présence du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, du président du conseil d'administration de la Radio nationale d'Angola, Pedro Neto, et de plusieurs membres du Gouvernement.

Selon le Centre de presse présidentiel (CIPRA), l'état de délabrement avancé du bâtiment a motivé cette intervention urgente.

Parmi les nombreux problèmes auxquels la radio publique est confrontée actuellement, il y a des moyens de transport limités, un manque d'équipements techniques adaptés aux enjeux actuels, l'absence de rénovation des studios, des limitations de signal et un accès restreint aux nouvelles technologies.