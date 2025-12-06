Angola: Le ministre s'exprime sur l'impact des événements internationaux organisés au pays

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a déclaré jeudi que l'organisation du championnat d'Afrique de basketball masculin senior « Afro-basket 2025 », qui s'est déroulé dans les provinces de Luanda et de Namibe du 12 au 24 août, a reçu une évaluation positive de la FIBA.

S'exprimant lors de sa quatrième conférence de presse depuis sa nomination en 2024, consacrée aux aspects actuels du sport national, le ministre a indiqué que l'instance dirigeante mondiale du basketball avait chiffré et publié un rapport sur l'événement, saluant son succès.

Il a précisé que 4 milliards de kwanzas avaient été investis dans l'Afro-basket, où l'Angola a reconquis le titre 12 ans après sa dernière victoire, et que le rapport de la FIBA présentait des données encourageantes.

Il a cité, à titre d'exemple, les retombées économiques de plus de 51 milliards de kwanzas et les retombées en termes d'image de l'événement, estimées à 18 milliards, des chiffres supérieurs à ceux de pays disposant de ressources plus importantes que l'Angola.

La 31e édition de la Coupe d'Afrique de basketball a eu un impact social de 240 000 spectateurs, selon la FIBA.

Concernant l'image et la notoriété, l'Angola a obtenu la note maximale de 5 000 points de la Fédération internationale de basketball, surpassant ainsi les performances de pays bien plus développés sur les plans sportif et économique.

En termes de couverture médiatique, d'associations à la marque, de mentions en ligne, de présence sur les réseaux sociaux et de perception du public, l'Angola a obtenu la note maximale de 5 pour le contenu local, notamment grâce à une organisation entièrement angolaise.

Pour Rui Falcão, qui répondait à des questions portant sur le sport scolaire et communautaire, la construction, la gestion et l'entretien des infrastructures, le sport professionnel et le sponsoring sportif, les données démontrent le retour sur investissement de l'organisation de compétitions internationales.

Le gouvernant a également indiqué que l'Angola pourrait acquérir un logiciel similaire et qu'il souhaitait, pour l'instant, quantifier les retombées du match Angola-Argentine (0-2) du 14 novembre, au stade du 11 novembre, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

« Si les bénéfices ont été les mêmes qu'avec l'Afro-basket, nous saurons un jour ce que nous avons obtenu avec le match contre l'Argentine. Quoi qu'il en soit, nous poursuivrons nos efforts, nous continuerons d'investir dans notre crédibilité internationale et les résultats se manifesteront progressivement », a-t-il souligné.

Le ministre a mentionné qu'après l'organisation réussie de plusieurs événements internationaux, notamment en cette année 2025, l'Angola a reçu des invitations de fédérations internationales pour accueillir des championnats du monde, mais a demandé que ces demandes soient examinées au regard de la réalité et de la situation économique.

« Neuf fédérations internationales souhaitent que nous organisions des championnats ici. Nous avons donc de quoi être fiers. Nous devons aimer davantage notre drapeau, notre pays », a-t-il indiqué.

Les données annoncées par le ministre font état d'organisations internationales ; la dernière Coupe du monde de MMA, qui s'est tenue en Europe, a totalisé 2 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Le dernier Championnat d'Afrique de MMA, organisé en Angola (Luanda), a quant à lui cumulé 9,9 millions de vues.

Par conséquent, l'Angola a été invitée à accueillir le championnat du monde en 2026, face à la concurrence du Brésil et des États-Unis.

Récemment, lors des Championnats d'Afrique des sports nautiques, le président de la Confédération africaine de ce sport a de nouveau invité l'Angola à organiser le championnat du monde en 2026.

João Costa, originaire de Sao Tomé-et-Principe, a déclaré qu'en plus d'être vaste (plus de 1 000 km²), la baie de Luanda est parfaitement adaptée aux compétitions internationales.