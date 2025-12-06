Angola: Donald Trump salue l'accord de paix pour l'Est de la RDC

Washington — Le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré jeudi à Washington, que l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ouvre une nouvelle page pour des millions de personnes touchées par la violence.

S'exprimant lors de la cérémonie organisée à l'Institut pour la Paix, le Chef de l'État américain a souligné que le processus avait été long et complexe, marqué par plusieurs phases de négociation, mais qu'il s'était finalement conclu par un accord mettant fin à plus de trois décennies de conflit dans l'Est congolais.

Trump a rappelé l'« Accord de Washington », signé en juin dernier, considéré comme l'une des étapes qui ont pavé la voie à l'entente désormais formalisée.

« Nous parlons de près de trente ans de souffrances, d'atrocités et de destruction dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, nous faisons un pas décisif pour mettre un terme à cette réalité tragique », a-t-il affirmé.

Le dirigeant américain a également mis en exergue le climat positif entre les Chefs d'État de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, qu'il avait rencontrés auparavant à la Maison-Blanche.

Il a souligné que les deux dirigeants avaient manifesté une réelle volonté de surmonter leurs divergences.

« Leur rencontre a été cordiale. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils demeurent en guerre. La région possède un potentiel immense pour atteindre la prospérité et la stabilité », a-t-il déclaré.

Au cours de son intervention, Donald Trump a également évoqué les vastes richesses minérales de l'Est de la RDC et a souligné que la pacification permettra de créer un environnement économique plus sûr pour l'ensemble des pays disposant d'intérêts dans la région.

« Les États-Unis, tout comme d'autres partenaires internationaux, entendent contribuer à la stabilité et bénéficier de manière légitime des ressources minérales, y compris des terres rares, dans le respect des normes internationales et des intérêts des peuples africains », a-t-il indiqué.

Le Président américain a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir la consolidation de la paix, rappelant que le conflit dans l'Est de la RDC a provoqué des millions de déplacés au fil des années.

« Nous sommes déterminés à aider à inverser cette situation et à bâtir un avenir plus sûr pour les populations affectées », a-t-il déclaré.