Afrique Centrale: Le Président de la République est déjà dans la salle pour la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Washington — Le Président de la République et de l'Union africaine (UA), João Lourenço, se trouve d'ores et déjà dans la salle principale de l'Institut pour la Paix, à Washington, D.C., où il assistera, ce jeudi, à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Le document, appelé à mettre un terme à plus d'une décennie de conflit armé entre les deux pays, sera signé par les Chefs d'État Félix Tshisekedi, pour la RDC, et Paul Kagame, pour le Rwanda, lors d'une cérémonie placée sous le haut parrainage du Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump.

Les Présidents du Kenya, William Samoei Ruto, du Togo, Jean-Lucien Savi de Tové, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, ainsi qu'un haut représentant du Qatar et le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf aussi prennent part à cette rencontre.

Le processus de négociations pour la stabilisation de la RDC a été lancé sous la médiation de l'homme d'État angolais João Lourenço, dans le cadre de son mandat à la tête de l'Union africaine.

Le Chef de l'État angolais séjourne à Washington depuis mercredi, sur invitation des autorités américaines, afin d'assister à cette cérémonie.