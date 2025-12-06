Angola: Démantèlement d'un réseau présumé de trafic d'immigrants clandestins au Zaïre

Mbanza Kongo — Un réseau présumé de trafiquants d'immigrants clandestins, composé de quatre ressortissants angolais, a été démantelé ce vendredi à Mbanza Kongo, dans la province du Zaïre (nord d'Angola).

Le porte-parole de la Police nationale de la région, le commissaire Luís Bernardo, a expliqué à l'ANGOP que les individus avaient été arrêtés au marché de Bela Vista alors qu'ils aidaient un ressortissant de la RDC à se rendre à Luanda en échange de 400 dollars américains et d'un téléphone portable.

Il a ajouté que cette arrestation était le fruit d'une opération de courte durée menée par les agents du Département des enquêtes criminelles (DIIP) du commandement provincial de la Police nationale de Zaïre.

Selon la source, les membres présumés du réseau ont été présentés au Parquet en vue de poursuites judiciaires.

Jeudi, une femme de nationalité congolaise a également été arrêtée par la police à Mbanza Kongo pour trafic présumé de migrants en situation irrégulière.

Elle a été interpellée à une station de taxis alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à Luanda avec trois migrants de la RDC, moyennant 110 000 kwanzas par personne.