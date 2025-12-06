Angola: La BNA encourage la création de produits numériques accessibles

5 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a réaffirmé ce vendredi, à Luanda, l'engagement de l'institution en faveur de la protection du consommateur financier, de la promotion de la concurrence et de l'encouragement à la création de produits numériques accessibles.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de présentation publique de la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière - ENIF 2025-2027, le responsable a également souligné la volonté de la BNA de renforcer la littératie financière et numérique, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux femmes, aux petits entrepreneurs et aux populations rurales, segments prioritaires de l'ENIF.

La modernisation et la transformation du système financier angolais constituent, selon le gouverneur, un instrument essentiel pour soutenir le développement économique du pays.

Il a reconnu que le secteur financier angolais a progressé au fil des années, s'alignant sur les meilleures pratiques prudentielles et de gouvernance afin de garantir à la fois l'équivalence réglementaire et la protection des consommateurs.

Malgré ces avancées, a-t-il ajouté, des défis subsistent, notamment la nécessité d'étendre la couverture des services bancaires.

Dans ce contexte, il a souligné que la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière représente une étape décisive, rappelant que « plus le système financier est robuste et moderne, plus grande est sa capacité et sa responsabilité de servir l'ensemble des citoyens, indépendamment de leur condition socioéconomique, de leur localisation ou de leur niveau de revenu ».

Le gouverneur a assuré que la Banque Centrale, en tant que membre et coordinatrice du Conseil des Superviseurs du Système Financier, veillera à suivre les progrès, à garantir la coordination entre les acteurs, ainsi qu'à assurer la qualité des politiques publiques, en surveillant les résultats au moyen d'indicateurs précis et de mécanismes d'évaluation périodique.

Placée sous la présidence du ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, la cérémonie publique de présentation de la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière (ENIF) 2025-2027 a réuni des membres du gouvernement, des représentants d'institutions financières et de la société civile.

