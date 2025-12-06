Angola: Turiagro exporte plus de 300 tonnes de fruits

Caxito — La ferme Turiagro, implantée dans le périmètre irrigué de Caxito, dans la province de Bengo, a exporté cette année plus de 300 tonnes de fruits, a annoncé ce vendredi le directeur administratif de l'entreprise, Jocas Muteia.

Dans un entretien accordé à la presse, le responsable a précisé que 90 % de ce volume correspond à la banane et 10 % à la papaye.

« Nous exportons dans le cadre d'un partenariat stratégique avec notre client, la Fazenda Max, ainsi qu'avec d'autres clients de la RDC qui expédient nos produits vers le Portugal et la Belgique. Des contacts avancés existent déjà pour des exportations vers les Pays-Bas et également vers d'autres pays d'Asie », a-t-il indiqué.

Le responsable a ajouté que ce partenariat stratégique vise à mieux préparer l'entreprise afin qu'elle puisse, à terme, assurer directement l'exportation de sa production.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Turiagro est certifiée Global GAP. Nous avons obtenu cette certification il y a environ deux ans et sommes désormais prêts à exporter. Nous avons commencé cette année », a-t-il affirmé.

Créée en 2011, la ferme Turiagro dispose d'une capacité de production annuelle supérieure à 10 000 tonnes, dont 85 % sont constituées de bananes.

Actuellement, les recettes mensuelles moyennes atteignent 300 millions de kwanzas.