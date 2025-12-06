Afrique Centrale: Félix Tshisekedi s'engage à mettre en oeuvre l'accord de paix

Washington — Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a réaffirmé ce jeudi l'engagement de son pays à appliquer sérieusement l'accord de paix signé avec le Rwanda à Washington.

Cet accord, qui vise à mettre fin à des décennies de conflit entre les deux pays, a été signé par les chefs d'État Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda), avec le soutien du président des États-Unis, Donald Trump, qui a parrainé l'événement.

Le chef d'État angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a assisté à la signature et a pris la parole à cette occasion.

M. Tshisekedi a commencé son discours en remerciant le président João Lourenço et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta d'avoir initié les processus de médiation à Luanda et à Nairobi.

Le dirigeant congolais a également salué la contribution des autres dirigeants africains au règlement du conflit, affirmant que l'accord représente un tournant et une nouvelle voie pour la région.

Le président de la RDC a décrit l'accord comme bien plus qu'un simple document : une architecture de paix cohérente visant à briser le cycle de violence, de déplacements de population et de méfiance qui ravage la région des Grands Lacs.

Lors de la cérémonie, Félix Tshisekedi a souligné l'importance d'un nouveau paradigme de coopération entre les deux pays, fondé sur le respect mutuel et la lutte commune contre les groupes armés et les forces néfastes qui opèrent encore à nos frontières.

« L'accord de Washington n'est pas qu'une simple signature, mais un engagement irrévocable en faveur de la paix et de la prospérité de nos populations », a poursuivi M. Tshisekedi.

Il a réaffirmé que la RDC remplirait toutes les obligations découlant de l'accord avec sérieux et rigueur, et a demandé au Rwanda de respecter pleinement ses termes.

« Nous sommes attachés à la sécurité de nos populations et à l'intégrité de notre territoire », a-t-il ajouté.

Le dirigeant congolais a également souligné que, malgré les difficultés à venir, le chemin est empreint d'un « optimisme résolu » et de la conviction que la paix ne sera plus un simple voeu pieux, mais une réalité concrète.

« Une nouvelle ère d'amitié, de coopération et de prospérité est à notre portée », a-t-il conclu.

La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents résidents du Kenya, William Ruto, du Togo, Jean-Lucien Savi de Tové, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui, dans leurs discours, ont plaidé pour une paix, une sécurité et une stabilité durables en RDC.

À propos de l'accord de paix

Cet accord devrait formaliser l'engagement pris par les parties de mettre fin à plus de trente ans de tensions armées dans l'est de la RDC, un pays dont les autorités accusent le Rwanda voisin de soutenir des éléments rebelles du M23.

Cet instrument vise à consolider le pacte conclu le 27 juin dernier, dont la mise en oeuvre a connu des retards.

Le document signé prévoit un cessez-le-feu et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, considérés par Kinshasa comme une condition essentielle.

Il prévoit également le désarmement des groupes armés, y compris les milices congolaises et étrangères, ainsi que la création du Mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité (MCCS), chargé de la surveillance militaire et frontalière et du respect mutuel de l'intégrité territoriale des deux États.

D'autres points concernent le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées internes, ainsi que des initiatives visant à renforcer la coopération économique et l'intégration régionale.

Cet accord s'inspire de la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025, qui a servi de base aux négociations ultérieures.