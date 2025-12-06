Angola: Le secteur des travaux publics angolais ambitionne d'accroître sa contribution au PIB

Luanda — Le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH) prévoit d'augmenter sa contribution au produit intérieur brut (PIB) de l'Angola dans les années à venir, afin de dépasser la contribution actuelle estimée à 2,18 %, selon le titulaire du portefeuille, Carlos dos Santos.

S'exprimant lors de la Journée du Constructeur Angolais, célébrée mercredi 3 à Luanda, le gouvernant a déclaré être convaincu que le secteur peut dépasser sa contribution actuelle grâce à l'engagement du pays en faveur de la production nationale et à la forte consommation de matériaux de construction nationaux.

Il a rappelé que le secteur a la responsabilité de construire des infrastructures qui soutiennent d'autres domaines et contribuent au développement de l'économie nationale.

Il a indiqué que, pour relever ce défi, le gouvernement compte sur le secteur privé, qu'il convient d'encourager à investir, notamment dans le secteur de la construction.

Il a également rappelé que, malgré la construction de 350 000 logements par l'État ces dernières années, le pays accuse toujours un déficit de plus de deux millions d'habitations, ce qui représente une opportunité pour le secteur privé de combler ce manque.

Par ailleurs, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat a également insisté sur la nécessité de revoir la question des conflits fonciers dans le pays, notamment par la création d'une base de données unique permettant d'identifier les dates d'attribution des terres aux citoyens.

Dans le domaine des infrastructures routières, Carlos dos Santos a souligné que, sur les 80 000 kilomètres de routes à améliorer à l'échelle nationale, environ 41 % sont en construction.

De plus, le ministre a indiqué que les travaux d'amélioration de la route nationale 100 Sud se poursuivent et que le budget général de l'État pour 2026 prévoit la poursuite de ce projet, qui relie plusieurs provinces angolaises et la Namibie.

La Journée du Constructeur Angolais a également été marquée par le lancement du 6e numéro du magazine « Construir ngola » et par diverses activités visant à honorer tous les professionnels qui ont contribué et continuent de contribuer au développement du pays, notamment par la construction d'infrastructures essentielles pour la population.