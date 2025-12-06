Angola: La ministre considère la formation individuelle comme essentielle à l'amélioration de l'environnement

Uíge — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a défendu, jeudi à Uíge, la nécessité de former les individus à comprendre l'impact de leurs actions sur la préservation des ressources naturelles, afin de rendre les environnements plus propres, plus sains et plus résilients.

La gouvernante a défendu cette position lors de la cérémonie d'ouverture du IIe Forum national sur l'éducation à l'environnement, organisé par le ministère de l'Environnement en partenariat avec le Gouvernorat provincial d'Uíge.

Elle a déclaré que l'éducation à l'environnement devait être un instrument de mobilisation sociale, de participation citoyenne et de transformation réelle des pratiques quotidiennes.

À cet effet, elle a considéré la participation de tous les citoyens comme essentielle à la construction d'un pays écologiquement équilibré et socialement inclusif.

« La transformation commence aujourd'hui, elle commence ici et se manifeste dans chaque geste, chaque décision et chaque initiative visant la durabilité », a-t-elle affirmé.

Ana Paula de Carvalho a estimé que le IIe Forum national sur l'éducation à l'environnement devait constituer un espace privilégié de dialogue, de coopération et d'apprentissage.

En ce sens, elle a justifié la participation à cet événement de spécialistes, de décideurs politiques, de jeunes, de femmes, de communautés et de partenaires réunis pour « échanger leurs expériences et construire des solutions intégrées aux défis de l'assainissement et du développement durable en Angola ».

Elle a donc exprimé l'espoir que cet événement serait marqué par des réflexions approfondies, des débats constructifs et des engagements fermes.

La représentante du Gouvernement a également rappelé que les enjeux environnementaux demeurent parmi les plus grands défis à l'échelle mondiale et nationale, évoquant les divers efforts déployés pour atténuer la dégradation de l'environnement et promouvoir la restauration des écosystèmes.

Par ailleurs, elle a affirmé que l'assainissement de base, souvent réduit à une simple question d'infrastructure, est un pilier de la santé publique, de la dignité humaine et du développement durable.

« Sans assainissement, il ne peut y avoir de qualité de vie, de progrès ni d'équilibre environnemental », a-t-elle ajouté.

De son côté, le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a souligné la nécessité de promouvoir le changement et d'adopter des pratiques durables.

Il a également plaidé en faveur du réemploi des déchets produits dans la région pour des pratiques durables.

La réunion a rassemblé les vice-gouverneurs chargés des infrastructures et des services techniques des provinces de Bengo et de Cuando, des directeurs et techniciens nationaux du ministère de l'Environnement, des autorités traditionnelles, entre autres, afin de discuter de l'éducation à l'environnement en Angola et de l'état général de l'environnement dans la province d'Uíge.

La rencontre abordera également des sujets tels que les politiques de développement durable dans le cadre du Plan national de développement (PND), la Stratégie nationale pour l'assainissement total pilotée par les communautés et les écoles, l'éducation à l'environnement dans le système éducatif et la formation professionnelle et universitaire.